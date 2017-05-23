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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:25

А что это вы так категоричны?
Осмелюсь напомнить, что лично вы за более 3000 постов ничего такого не написали - например, кто и как отмывает бабло в Украине.

Будьте проще:
топик-стартер сперва Вам напомнит последние слова Стива Джобса.
Вот они:

Шість кращих лікарів світу :
1. Сонячне світло .
2. Відпочинок .
3. Спортивна зарядка.
4. Дієта .
5. Впевненість в собі .
6. Друзі.

В моих постах что-то не так? Какой пункт я не так осветил в МОИХ личных впечатлениях?

Yuri_T - только потому, что вы мой друг, скажу прямо, ВЫ ОЧЕНЬ НЕПРАВЫ по поводу выдуманных и нечитабельных диалогов.
Нечитабельный? О! Вчера в открытое окно квартиры шли такие нечитабельные диалоги... не подумайте, без мата, просто бабушка выгуливала внучка...
Диалог, опубликованный выше, скопирован мною тупо из Вайбера.
ОН РЕАЛЬНЫЙ.
И он состоялся сегодня утром.
В диалоге изменено имя собеседника и еще некоторые ЛИЧНЫЕ детали.
Читайте пункт 6 от Стива Джобса.
И еще думайте, не записались ли вы в Клуб тех, кто ОШИБАЕТСЯ - боюсь сказать - во всех вопросах?
Но на этот раз вы решительно ошиблись.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:35

Стиву это не помогло, к огромному сожалению :(

что касается отмывания денег.
давайте начистоту, дорогой друг akurt.
тем более, что мы тут, типа, обезличены.
участки вы получили за копейки, пользуясь коррупцией, и приватизировали. потом вы продали земельные участки и какую-то недвижимость. уверен, в черную. с минимальным налогообложением.
за пару поездок перевезли в Турцию часть денег, другую часть перевезли в другие страны (штаты, в том числе), открыли там счета и свифтанули их в ту же Турцию.
собрали там часть своего капитала, купили недвижимость, открыли депозиты в банках, проинвестировали какой-то бизнес.
для финмониторинга писали, скорее всего, "личные сбережения".
параллельно занимаетесь ВНЖ.
во всех цивилизованных сообществах людей это называется "отмывание грязных денег".
преследуется законом, но все очень любят. в том числе банки, зарабатывающие на отмывальщиках комиссии.
я ведь сам не херувим, и крыльев у меня нет. сам грешен. а вопросы уклонения от уплаты налогов и отмывание денег вызывают во мне живой интерес не один десяток лет.
потому очень удивлён вашей лёгкой обидой на мою, якобы, категоричность.
её нет и в помине.
поскольку всё, что вы сделали, достаточно банально и логично.
равно как и моё предположение на вопрос коллеги "почему именно Турция".
этот вопрос вообще был риторический, к вам лично не относящийся, и мой ответ на него лишь попытка описать один из мотивов, которых могло быть огромное множество, включая и цитируемое вами мнение Стива.

зы. что касается диалогов.
вообще не формат, не читабельно. наводящие вопросы запрещены даже в уголовном праве, а здесь они выглядят притянутыми за уши. но это лишь моё мнение.
зыы. вся информация о ваших имущественных операциях взята из открытых источников - из ваших личных слов в разное время. так что тут бочку прошу на меня не катить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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