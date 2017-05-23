Додано: Чет 02 сер, 2018 15:25

А что это вы так категоричны?

Осмелюсь напомнить, что лично вы за более 3000 постов ничего такого не написали - например, кто и как отмывает бабло в Украине.



Будьте проще:

топик-стартер сперва Вам напомнит последние слова Стива Джобса.

Вот они:



Шість кращих лікарів світу :

1. Сонячне світло .

2. Відпочинок .

3. Спортивна зарядка.

4. Дієта .

5. Впевненість в собі .

6. Друзі.



В моих постах что-то не так? Какой пункт я не так осветил в МОИХ личных впечатлениях?



Yuri_T - только потому, что вы мой друг, скажу прямо, ВЫ ОЧЕНЬ НЕПРАВЫ по поводу выдуманных и нечитабельных диалогов.

Нечитабельный? О! Вчера в открытое окно квартиры шли такие нечитабельные диалоги... не подумайте, без мата, просто бабушка выгуливала внучка...

Диалог, опубликованный выше, скопирован мною тупо из Вайбера.

ОН РЕАЛЬНЫЙ.

И он состоялся сегодня утром.

В диалоге изменено имя собеседника и еще некоторые ЛИЧНЫЕ детали.

Читайте пункт 6 от Стива Джобса.

И еще думайте, не записались ли вы в Клуб тех, кто ОШИБАЕТСЯ - боюсь сказать - во всех вопросах?

Но на этот раз вы решительно ошиблись.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"