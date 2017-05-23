А что это вы так категоричны?
Осмелюсь напомнить, что лично вы за более 3000 постов ничего такого не написали - например, кто и как отмывает бабло в Украине.
Будьте проще:
топик-стартер сперва Вам напомнит последние слова Стива Джобса.
Вот они:
Шість кращих лікарів світу :
1. Сонячне світло .
2. Відпочинок .
3. Спортивна зарядка.
4. Дієта .
5. Впевненість в собі .
6. Друзі.
В моих постах что-то не так? Какой пункт я не так осветил в МОИХ личных впечатлениях?
Yuri_T - только потому, что вы мой друг, скажу прямо, ВЫ ОЧЕНЬ НЕПРАВЫ по поводу выдуманных и нечитабельных диалогов.
Нечитабельный? О! Вчера в открытое окно квартиры шли такие нечитабельные диалоги... не подумайте, без мата, просто бабушка выгуливала внучка...
Диалог, опубликованный выше, скопирован мною тупо из Вайбера.
ОН РЕАЛЬНЫЙ.
И он состоялся сегодня утром.
В диалоге изменено имя собеседника и еще некоторые ЛИЧНЫЕ детали.
Читайте пункт 6 от Стива Джобса.
И еще думайте, не записались ли вы в Клуб тех, кто ОШИБАЕТСЯ - боюсь сказать - во всех вопросах?
Но на этот раз вы решительно ошиблись.