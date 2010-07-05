Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А что это вы так категоричны? Осмелюсь напомнить, что лично вы за более 3000 постов ничего такого не написали - например, кто и как отмывает бабло в Украине.
Будьте проще: топик-стартер сперва Вам напомнит последние слова Стива Джобса. Вот они:
Шість кращих лікарів світу : 1. Сонячне світло . 2. Відпочинок . 3. Спортивна зарядка. 4. Дієта . 5. Впевненість в собі . 6. Друзі.
В моих постах что-то не так? Какой пункт я не так осветил в МОИХ личных впечатлениях?
Yuri_T - только потому, что вы мой друг, скажу прямо, ВЫ ОЧЕНЬ НЕПРАВЫ по поводу выдуманных и нечитабельных диалогов. Нечитабельный? О! Вчера в открытое окно квартиры шли такие нечитабельные диалоги... не подумайте, без мата, просто бабушка выгуливала внучка... Диалог, опубликованный выше, скопирован мною тупо из Вайбера. ОН РЕАЛЬНЫЙ. И он состоялся сегодня утром. В диалоге изменено имя собеседника и еще некоторые ЛИЧНЫЕ детали. Читайте пункт 6 от Стива Джобса. И еще думайте, не записались ли вы в Клуб тех, кто ОШИБАЕТСЯ - боюсь сказать - во всех вопросах? Но на этот раз вы решительно ошиблись.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
что касается отмывания денег. давайте начистоту, дорогой друг akurt. тем более, что мы тут, типа, обезличены. участки вы получили за копейки, пользуясь коррупцией, и приватизировали. потом вы продали земельные участки и какую-то недвижимость. уверен, в черную. с минимальным налогообложением. за пару поездок перевезли в Турцию часть денег, другую часть перевезли в другие страны (штаты, в том числе), открыли там счета и свифтанули их в ту же Турцию. собрали там часть своего капитала, купили недвижимость, открыли депозиты в банках, проинвестировали какой-то бизнес. для финмониторинга писали, скорее всего, "личные сбережения". параллельно занимаетесь ВНЖ. во всех цивилизованных сообществах людей это называется "отмывание грязных денег". преследуется законом, но все очень любят. в том числе банки, зарабатывающие на отмывальщиках комиссии. я ведь сам не херувим, и крыльев у меня нет. сам грешен. а вопросы уклонения от уплаты налогов и отмывание денег вызывают во мне живой интерес не один десяток лет. потому очень удивлён вашей лёгкой обидой на мою, якобы, категоричность. её нет и в помине. поскольку всё, что вы сделали, достаточно банально и логично. равно как и моё предположение на вопрос коллеги "почему именно Турция". этот вопрос вообще был риторический, к вам лично не относящийся, и мой ответ на него лишь попытка описать один из мотивов, которых могло быть огромное множество, включая и цитируемое вами мнение Стива.
зы. что касается диалогов. вообще не формат, не читабельно. наводящие вопросы запрещены даже в уголовном праве, а здесь они выглядят притянутыми за уши. но это лишь моё мнение. зыы. вся информация о ваших имущественных операциях взята из открытых источников - из ваших личных слов в разное время. так что тут бочку прошу на меня не катить. зыыы. что касается ваших личных впечатлений, так это вообще не мой вопрос. хотите их описывать - да ради Бога, кто же запретит, многим нравится вас читать.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 02 сер, 2018 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Все началось с морковки... Вы не забыли: в Украине морковка вдруг стала стоить дороже бананов из Эквадора? Помнится, один из моих критиков (он обычно в свободное от тещи время ловит рыбу под Харьковом) злобно вопрошал, по какому такому праву бананы в Турции стоят на 3 копейки дороже свеклы? Как так? А вот так... Морковка стоит дороже бананов из Эквадора. Это отчего? Все просто, много морковки - низкая цена, мало морковки - спрос большой - цена высокая. Последний раз брал во Львове по 20 гривен кг. Так вот, все началось с морковки...
А закончилось - начавшись - как раз вчера - 1 августа. Я о "морковке". Точне о "тычинках" и о "пестиках", чего мало и как дорого оно стоит...
Итак, как известно, население Турции - 88 000 000 человек. Население Украины под самым ОПТИМИСТИЧЕСКИМ подсчетам - 44 000 000 человек. По оценке независмых экспертов на сегодня оно составляет 31 000 000 человек. По неоптимистическим подсчетам - 21 000 000 человек. Это все - здоровые или почти здоровые особи мужского и женского пола. Так получилось, что в 2000 году - аккурат в начале 21 века - у особей мужеского пола секс получался несколько удачнее... А, может, так же (я думаю, так же), но особи женского пола были более опрометчивы или более оптимистичны... Короче, они родили 385 100 детей. То есть примерно каждая сотня украинцев родила 1 (одного) ребенка. Не берусь судить - много это или мало. Заметил только, что в Западной Украине - как правило - в семьях по трое детей. Значит, в восточной их гораздо меньше. В 2001 году был МИНИМУМ рождаемости.
Больно и писать. Но в 2018 году из рожденных в 2000 году 385 100 детей закончили школы184 867. Где делось 385 100-184 867=200 000 детей за 17 лет я не знаю. Предполагать не хочу.
Но ясно, что оставшиеся 184 867 стали особо ценными. Если верить арифметике, то когда то эти 184 867 родят 184 867/100= 1 846 детей будущей страны.
Вчера стали известны результаты зачисления этих детей на обучение в 1 миллион (я, конечно, утрирую) университетов Украины. Статистика печальная: в некоторые - их много - Национальные (!!!!) университеты на специальности с лицензией на обучение 50-200 (!!!) человек по каждой специальности зачислено от 0 (ноль, я не ошибаюсь) до 3-5-7-10 студентов. Это бюджет, БЮД_ЖЕТ.
Чтобы я сделал на месте Министра образования? Выгнал бы именно сегодня всех этих престарелых 70-летних ректоров, которые сидят на своих местах по 20 и более лет. Они прокакали уже все. И закрыл бы эти типа университеты. Что бы я сделал на месте этих престарелых ректоров университетов, окруживших себя не менее престарелыми проректорами, которые сидят на своих местах уже по 20 лет? а) выгнал бы из в шею; б) выгнал бы престарелых типа профессоров и типа доцентов - я посмотрел статистику - на некоторых кафедрах 100 процентов преподавателей - пенсионеры. О чем они могут учить молодых в 21 веке??? Тут бы до поликлиники добрести... Чтобы я сделал на месте родителей? Потребовал бы на Дне открытых дверей вывести на сцену всех всех всех преподавателей и просто - как говорил Жванецкий - посмотреть им в глаза. В присутствии ректора. Я вчера и сегодня опрашивал всех своих знакомых - дети/внуки которых покупают в этом году - НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ СКАЗАЛ, что его дите поступило в тот университет, в который они пытаются добрести по дороге в поликлинику.
А теперь о приятном. О "тычинках" и "пестиках". На рынке недвижимости крупных городов вчера ВНЕЗАПНО началось оживление. Разметают в аренду как пирожки все застоявшиеся хрущики, не спрашивая о цене. Также, как дорогой стала морковка, так и дорогими стали каждые из счастливых "тычинок" на которые уже нацелились "пестики" - то есть студентов - родители с ужасом смотрят те доведенные до состояния боливийских ночлежек неотапливаемые общежития, в которые их хотели поселить засидевшиеся проректора по АХЧ и срочно начинают искать место под солнцем, то есть под теплым потолком. Как видите, не все так плохо, сдаешь квартиру самую гнилоподобную застоявшуюся - студентам - и сытно живешь! "Делай, как я, делай вместе с нами, делай лучше нас!"
Со вчерашнего дня на рынке недвижимости - здоровый ажиотаж! Ура, товарищи!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
что касается отмывания денег. давайте начистоту, дорогой друг akurt. тем более, что мы тут, типа, обезличены. участки вы получили за копейки, пользуясь коррупцией, и приватизировали. потом вы продали земельные участки и какую-то недвижимость. уверен, в черную. с минимальным налогообложением. за пару поездок перевезли в Турцию часть денег, другую часть перевезли в другие страны (штаты, в том числе), открыли там счета и свифтанули их в ту же Турцию. собрали там часть своего капитала, купили недвижимость, открыли депозиты в банках, проинвестировали какой-то бизнес. для финмониторинга писали, скорее всего, "личные сбережения". параллельно занимаетесь ВНЖ.
Я только предположил, что вы записались в Клуб тех, кто ошибается, а вы подтвердил мое подозрение.
Как видите - поскольку в КАЖДОЙ вашей строчки ОШИБОЧНЫЕ суждения/обвинения, то я даже не боюсь все их ошибочные - цитировать.
ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ. Ваши посты и формулировки - неверные. Нельзя, мой друг, так ошибаться... Вы же торгуете акциями, это подорвет Ваш авторитет крупного типа специалиста.... Люди перестанут покупать акции, будут действовать как сегодня - например, с акциями банка "Альянс". Вот сегодня торги открылись ценой 55,006 гривны и закрылись перспективной ценой в 55,006 гривны за акцию; объем торгов сумасшедший - ноль гривен... И ще, Юрий, МЕЛКО плаваете. Я тут частично на ветке писал - старт ОТМЫВАНИЯ денег - 100 000 долларов США (это для бедных и по знакомыству. Типа ты мне друг и только потому я посмотрю на втор пакет с абхазами. который ты завернул в кулек из АТБ. Обычная сумма старта отмывания денег простыми гражданами Украины - часть из которых ездит с Вами рядом по улицам - 300 000 долларов. Старт цены двушки в Анталии - 50 000 долларов. Юра, мелко плаваете... 300 000 долларов - напоминаю - это СТАРТ...
Остальное почитаю потом - хочу приготовить себе "Кровавую Мэри" - последний раз ее пил... блин... забыл, где последний раз пил коктейль "Кровавая Мэри", помню, что первый раз в Египте в отеле Sofitel в 2003 году... но вот сегодня купил бутылочку водки Lemberg (91 гривна) и томатный сок Sandora (22 гривны). А вот, понял - юбилей - 15 лет назад пил "Кровавую Мэри"! А чего себя не побаловать - зубы после вчерашней вставки в 6-ки и 7-ки и вверху, и внизу так называемых "кукс" (вставки из циркония, кажется) не болят...
P.S. напомню просто так название ветки: "Борец за справедливость в борьбе с отмыванием денег. Ха-ха и хи-хи!"
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 сер, 2018 17:12, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Я только предположил, что вы записались в Клуб тех, кто ошибается, а вы подтвердил мое подозрение.
ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ. Ваши послы и формулировки - неверные. Нельзя, мой друг, так ошибаться... Вы же торгуете акциями, это подорвет Ваш авторитет крупного типа специалиста....
ничего страшного. переквалифицируюсь в управдомы.
вы тут много пишете на вопрос "для чего", но при обсуждении вопроса "за счет чего" падаете на стандартное украинское "наколядовал". таких отмывальщиков/инвесторов наблюдаю сначала весь трудовой год, а потом и весь трудовой отдых.
зы. даже если вы внесли деньги в декларацию и привезли их в чемодане, это не делает их чистыми.
У меня к Вам есть ценное предложение - я пока только один бокал выпил "Кровавая Мэри" - напишите хоть что-то по теме ветки. Если не можете - то хотя бы как форумчанам поднять бабла. А то чисто как другу скажу - тут таких ребят, что все ищут в моей жизни ошибки - ну очень много было... все выпали в осадок...
Итак: У меня к Вам есть ценное предложение: напишите хоть что-то по теме ветки. Если не можете - то хотя бы как форумчанам поднять бабла.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:P.S. напомню просто так название ветки: "Борец за справедливость в борьбе с отмыванием денег. Ха-ха и хи-хи!"
да Бог с вами.
кстати, наша дискуссия вполне в теме ветки. ваш личный опыт - как маяк для всех читателей: чтобы там купить сначала нужно подумать, как именно отмыть и сделать это качественно. нюансы с происхождением денег? так они у всех, можно вообще не учитывать. как силу трения в школьном курсе физики. а вы что-то перевозбуждаетесь по таким мелким пустякам
akurt написав:У меня к Вам есть ценное предложение: напишите хоть что-то по теме ветки. Если не можете - то хотя бы как форумчанам поднять бабла.
рассказываю. находите друга, служащего в СБУ. с его помощью получаете земельные участки в лесном фонде. на себя и членов семьи. приватизируете. продаёте в черную. деньги перемещаете в Польшу/Болгарию/Румынию/Турцию и т.п., открываете там счета в долларах и становитесь инвестором.
Честное слово, поставил Вам плюс! Так держать! Очень ценные мысли!!!
Однако, вы отстали от жизни. Не надо находить никого в СБУ - это методы 2000 года. Находите участника АТО. Он пишет заявление на приватизацию 25 соток земли у какого-никакого чудесного озера в пригороде - например Львова - например, чудный дар природы - озеро Навария. Желательно собрать таких участников АТО человек 40 - каждому продиктовать текст заявления - за это дать 5 000 долларов. Потом к 40 участникам АТО не волнуйтесь - уже по 5000 долларов платить не надо - приписывают еще 40 или 50 неучастников. Родственников там знакомых, одноклассников и так далее... Итого выделяется 90 земельных участков - больше не получается - дальше одна вода, а воду нельзя выделять - и вот через год продаете все эти участки по 65 000 долларов (цена участка в 10 соток в ближайших Малечковичах). Видлите, как все просто - а Вы на несчастного akurt наезжаете - нашли, понимаешь ли олигарха...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 сер, 2018 17:52, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"