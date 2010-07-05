Додано: Чет 02 сер, 2018 16:39

Новости дня.



Все началось с морковки...

Вы не забыли: в Украине морковка вдруг стала стоить дороже бананов из Эквадора?

Помнится, один из моих критиков (он обычно в свободное от тещи время ловит рыбу под Харьковом) злобно вопрошал, по какому такому праву бананы в Турции стоят на 3 копейки дороже свеклы? Как так?

А вот так... Морковка стоит дороже бананов из Эквадора.

Это отчего?

Все просто, много морковки - низкая цена, мало морковки - спрос большой - цена высокая.

Последний раз брал во Львове по 20 гривен кг.

Так вот, все началось с морковки...



А закончилось - начавшись - как раз вчера - 1 августа.

Я о "морковке".

Точне о "тычинках" и о "пестиках", чего мало и как дорого оно стоит...



Итак, как известно, население Турции - 88 000 000 человек.

Население Украины под самым ОПТИМИСТИЧЕСКИМ подсчетам - 44 000 000 человек.

По оценке независмых экспертов на сегодня оно составляет 31 000 000 человек.

По неоптимистическим подсчетам - 21 000 000 человек.

Это все - здоровые или почти здоровые особи мужского и женского пола.

Так получилось, что в 2000 году - аккурат в начале 21 века - у особей мужеского пола секс получался несколько удачнее...

А, может, так же (я думаю, так же), но особи женского пола были более опрометчивы или более оптимистичны...

Короче, они родили 385 100 детей. То есть примерно каждая сотня украинцев родила 1 (одного) ребенка.

Не берусь судить - много это или мало. Заметил только, что в Западной Украине - как правило - в семьях по трое детей. Значит, в восточной их гораздо меньше.

В 2001 году был МИНИМУМ рождаемости.



Больно и писать. Но в 2018 году из рожденных в 2000 году 385 100 детей закончили школы 184 867.

Где делось 385 100-184 867=200 000 детей за 17 лет я не знаю.

Предполагать не хочу.



Но ясно, что оставшиеся 184 867 стали особо ценными.

Если верить арифметике, то когда то эти 184 867 родят 184 867/100= 1 846 детей будущей страны.



Вчера стали известны результаты зачисления этих детей на обучение в 1 миллион (я, конечно, утрирую) университетов Украины.

Статистика печальная: в некоторые - их много - Национальные (!!!!) университеты на специальности с лицензией на обучение 50-200 (!!!) человек по каждой специальности зачислено от 0 (ноль, я не ошибаюсь) до 3-5-7-10 студентов.

Это бюджет, БЮД_ЖЕТ.



Чтобы я сделал на месте Министра образования? Выгнал бы именно сегодня всех этих престарелых 70-летних ректоров, которые сидят на своих местах по 20 и более лет. Они прокакали уже все. И закрыл бы эти типа университеты.

Что бы я сделал на месте этих престарелых ректоров университетов, окруживших себя не менее престарелыми проректорами, которые сидят на своих местах уже по 20 лет? а) выгнал бы из в шею; б) выгнал бы престарелых типа профессоров и типа доцентов - я посмотрел статистику - на некоторых кафедрах 100 процентов преподавателей - пенсионеры. О чем они могут учить молодых в 21 веке??? Тут бы до поликлиники добрести...

Чтобы я сделал на месте родителей?

Потребовал бы на Дне открытых дверей вывести на сцену всех всех всех преподавателей и просто - как говорил Жванецкий - посмотреть им в глаза. В присутствии ректора.

Я вчера и сегодня опрашивал всех своих знакомых - дети/внуки которых покупают в этом году - НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ СКАЗАЛ, что его дите поступило в тот университет, в который они пытаются добрести по дороге в поликлинику.



А теперь о приятном.

О "тычинках" и "пестиках".

На рынке недвижимости крупных городов вчера ВНЕЗАПНО началось оживление.

Разметают в аренду как пирожки все застоявшиеся хрущики, не спрашивая о цене.

Также, как дорогой стала морковка, так и дорогими стали каждые из счастливых "тычинок" на которые уже нацелились "пестики" - то есть студентов - родители с ужасом смотрят те доведенные до состояния боливийских ночлежек неотапливаемые общежития, в которые их хотели поселить засидевшиеся проректора по АХЧ и срочно начинают искать место под солнцем, то есть под теплым потолком.

Как видите, не все так плохо, сдаешь квартиру самую гнилоподобную застоявшуюся - студентам - и сытно живешь!

"Делай, как я, делай вместе с нами, делай лучше нас!"



Со вчерашнего дня на рынке недвижимости - здоровый ажиотаж!

Ура, товарищи!

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"