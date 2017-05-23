... от і Юра-Т не витримав..... спалився
(отакі бувають друзі... "друзі - с... ли в кукурузі" ©)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:52
оф-топик
... от і Юра-Т не витримав..... спалився
(отакі бувають друзі... "друзі - с... ли в кукурузі" ©)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:55
Долярчик
ты под херсонским солнцем перегрелся, приймачок?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 02 сер, 2018 18:00
вот вы, вроде, тоже акциями торгуете, а риски считать так и не научились.
с кумом из СБУ ведь проще договориться, не так ли?
а от АТОшника, если что-то пойдёт не так, может и грантка Ф1 в хонду CRV полететь...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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