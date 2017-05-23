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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:52

оф-топик

... от і Юра-Т не витримав..... спалився :mrgreen:
(отакі бувають друзі... "друзі - с... ли в кукурузі" ©) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:55

Долярчик
ты под херсонским солнцем перегрелся, приймачок?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:00

  akurt написав:Однако, вы отстали от жизни.

вот вы, вроде, тоже акциями торгуете, а риски считать так и не научились.
с кумом из СБУ ведь проще договориться, не так ли? :mrgreen: :mrgreen:
а от АТОшника, если что-то пойдёт не так, может и грантка Ф1 в хонду CRV полететь...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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