Додано: Чет 02 сер, 2018 18:04

Yuri_T написав: во всех цивилизованных сообществах людей это называется "отмывание грязных денег". во всех цивилизованных сообществах людей это называется "отмывание грязных денег".

Именно !Из приведенного автором ветки в этой теме можно сделать достаточно выводов.Человек всю жизнь проработал в гос структурах - скорее всего система образования или близкая к ней. Заявляя что при этом нахапал около 500К,. при этом диву дается что в Украине кто то может официально зарабатывать даже 1К, уже не говоря о в разы больших доступных зарплатах. Что говорит о том что человек мягко говоря далек от элементиарных бизнес проектов, как далек от нормальной профессиональной системной работы. Это чистый балабол. Что четко указывает на мягко говоря криминальное происхождение заработков.Я знаком лично с рядом мультимиллионеров (не гривневых), которые смогли заработать в этой стране. У них разные отношения с фискальной системой , в чем то они наверное не святые т.д. Но это честный и прозрачный бизнес - не наркотики , не взятки и откаты, ни распил госзаказов или вывоз леса. И их заработанные состояния вызывают искреннее уважение. Кстати никто из них не уехал, продолжают жить и здравствовать здесь, даже если теоретически могу представить что какую то часть денег они вывели, "на всякий случай". Но вот на жулье типа акурта у меня нюх. Это явно что то грязное типа взяток с в системе образования за поступления , сдачу экзаменов , рецензии псевдонаучных опусов которые он сам тут же приводил , для последующих разумеется не бесплатных псевдонаучных защит псевдо кандидатов и докторов наук и тому подобное.С большим трудом но я мог бы представить кого то из этих миллионеров работающих на пол ставки в институтах например из любви к науке. Но так чтобы при этом стебаться над уровнем образования , за который ты сам, гад, в ответе, или насмехаться над псевдонаучной хренью которой они там занимаются и рецензируют. Это же какой гнилью надо быть ! Ну нет смысла если ты занят реальным делом размениваться на какую то туфту с оклдадом в 200-300 баксов, которую ты явно ненавидишь. Единственное оправдание - где то там ты замазан в системе взяток и откатов.Еще один аргумент - то что свою халупу в Турции он называл как "еще одно место жительства" - потому как чувствует что не сегодня - завтра за ним могут прийти и взять за одно место. Вот и вся "мотивация" этих псевдо "инвестиций" - которые, как уже выяснили, - нельзя ни сдать в аренду не вернуть вложенные деньги. Нет смысла вкладываться в такую недвигу, когда можешь там же снимать за 200у.е. - без ремонтов и прочих забот. По сути это всего лишь план эвакуации местного жулика, которые он пытается выдать за "инвестицию" и прикрыть дешевым молоком.Кстати совсем свежее (не старше 1 месяца) фото из киевского супермаркета.Молоко не по 25 , ни по 12 как в "турции", а по 6 грн. Отличное молоко.И отдельно стоит пункт о том что он, выведя деньги из страны где он их "заработал", гордится что тратит их повышая Турецкий ВВП - он писал об этом в первых постах. На фоне его прочей "деятельности" , такое зовется не акуртом а самым настоящим, але, неуважаемый, у вас тут ошибка в никнейме !