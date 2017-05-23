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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 128129130131>
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:52

оф-топик

... от і Юра-Т не витримав..... спалився :mrgreen:
(отакі бувають друзі... "друзі - с... ли в кукурузі" ©) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:55

Долярчик
ты под херсонским солнцем перегрелся, приймачок?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:00

  akurt написав:Однако, вы отстали от жизни.

вот вы, вроде, тоже акциями торгуете, а риски считать так и не научились.
с кумом из СБУ ведь проще договориться, не так ли? :mrgreen: :mrgreen:
а от АТОшника, если что-то пойдёт не так, может и грантка Ф1 в хонду CRV полететь...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Yuri_T написав:во всех цивилизованных сообществах людей это называется "отмывание грязных денег".


Именно !

Из приведенного автором ветки в этой теме можно сделать достаточно выводов.
Человек всю жизнь проработал в гос структурах - скорее всего система образования или близкая к ней. Заявляя что при этом нахапал около 500К,. при этом диву дается что в Украине кто то может официально зарабатывать даже 1К, уже не говоря о в разы больших доступных зарплатах. Что говорит о том что человек мягко говоря далек от элементиарных бизнес проектов, как далек от нормальной профессиональной системной работы. Это чистый балабол. Что четко указывает на мягко говоря криминальное происхождение заработков.
Я знаком лично с рядом мультимиллионеров (не гривневых), которые смогли заработать в этой стране. У них разные отношения с фискальной системой , в чем то они наверное не святые т.д. Но это честный и прозрачный бизнес - не наркотики , не взятки и откаты, ни распил госзаказов или вывоз леса. И их заработанные состояния вызывают искреннее уважение. Кстати никто из них не уехал, продолжают жить и здравствовать здесь, даже если теоретически могу представить что какую то часть денег они вывели, "на всякий случай". Но вот на жулье типа акурта у меня нюх. Это явно что то грязное типа взяток с в системе образования за поступления , сдачу экзаменов , рецензии псевдонаучных опусов которые он сам тут же приводил , для последующих разумеется не бесплатных псевдонаучных защит псевдо кандидатов и докторов наук и тому подобное.
С большим трудом но я мог бы представить кого то из этих миллионеров работающих на пол ставки в институтах например из любви к науке. Но так чтобы при этом стебаться над уровнем образования , за который ты сам, гад, в ответе, или насмехаться над псевдонаучной хренью которой они там занимаются и рецензируют. Это же какой гнилью надо быть ! Ну нет смысла если ты занят реальным делом размениваться на какую то туфту с оклдадом в 200-300 баксов, которую ты явно ненавидишь. Единственное оправдание - где то там ты замазан в системе взяток и откатов.
Еще один аргумент - то что свою халупу в Турции он называл как "еще одно место жительства" - потому как чувствует что не сегодня - завтра за ним могут прийти и взять за одно место. Вот и вся "мотивация" этих псевдо "инвестиций" - которые, как уже выяснили, - нельзя ни сдать в аренду не вернуть вложенные деньги. Нет смысла вкладываться в такую недвигу, когда можешь там же снимать за 200у.е. - без ремонтов и прочих забот. По сути это всего лишь план эвакуации местного жулика, которые он пытается выдать за "инвестицию" и прикрыть дешевым молоком.
Кстати совсем свежее (не старше 1 месяца) фото из киевского супермаркета.
Зображення
Молоко не по 25 , ни по 12 как в "турции", а по 6 грн. Отличное молоко.

И отдельно стоит пункт о том что он, выведя деньги из страны где он их "заработал", гордится что тратит их повышая Турецкий ВВП - он писал об этом в первых постах. На фоне его прочей "деятельности" , такое зовется не акуртом а самым настоящим Манкуртом, але, неуважаемый, у вас тут ошибка в никнейме !
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:40

Ха-ха-ха... нічого... він вже виправився - і досить вдало!

Зробимо підрахуй.
Поки пан Долярчик чекає свою прєлесть до весни...
Таким чином, запраз місцева громада, що мешкає біля озера Наварія, підрахувала:
- варіант а) через рік буде виставлено на продаж 90 ділянок землі. Ну, нехай не 90, а 60... Якщо кожна буде по сталій ціні в 60 000 долярів, то вирчука складе 60х60 000= 3 600 000 доляів.
б) така велика кількість виставлених на продаж ділянок призведе до падіння цін на їх власні ділянки; зараз в тому регіоні - близько до Львова - приватний новий будинок продається не менше, ніж за 200 000 долярів.
- де подінуться 3 600 000 долярів? Варіянт а) як пропонує кожна нормальна людина - будуть вкладені в інвестиції та оздоровлення Львівського регіону - реставрація будинків побудови 1912 року в центрі Львова. б) будуть виведені за схемою Yuri_T (менш вирогідно). в) будуть виведені в Арабські Емірати для вкладення в Бонди арабських інвестиційних компаній під 9 відсотків річних (налагоджена схема. що працює саме в ці дні).
Беремо калькулятор: 3 600 000 долярів х 9 відсотків = 324 000 долярів.
Куди подіти щорічні 324 000 долярів?
Варіант один: розказувати за ці гроші, який akurt дурнуватий.
Варіант два: щорічно покупати одну шевченкову хату на острові "Пальма" в Дубаях.
Все просто...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:43

  Yuri_T написав:
  akurt написав:Однако, вы отстали от жизни.

вот вы, вроде, тоже акциями торгуете, а риски считать так и не научились.
с кумом из СБУ ведь проще договориться, не так ли? :mrgreen: :mrgreen:
а от АТОшника, если что-то пойдёт не так, может и грантка Ф1 в хонду CRV полететь...


Повторюсь еще раз: вы отстали от жизни.
Ну никто сейчас с СБУ дел не имеет.
2000-2003 года... было... многих уже постреляли... уже забыли, какие они такие крутые были...
На сегодня прокуратура, следователи - все молодые парни и девчата, выпуск уже новый - 2015 и 2016 года...
Вот уж приступили к работе следователи выпуска года 2018 - дети самодостаточных родителей и зарплаты - прямо скажу неплохие...

Отряхнитесь... год 2018...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 сер, 2018 18:46, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:45

Бідні бідні турецько запродані яничари.....

США ввели санкции против Турции
01.08.2018

нарівні із рашкою тепер труція :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:48

От добре, що Ви сказали... я так налякався, що побіг в АТБ та купив 4 рулони туалетного папіру ПАНДА...
24 гривні - не гроші... а від санкцій - саме те...

Туреччина сьогодні ввела санкції проти України: заборонила тримати в Києві всі кіоски із шаурмою...
От біда так біда... Справжня...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:56


Турция испытает Акт Магнитского «на своей шкуре» - курс доллара к лире взмыл выше 5.00 после введения санкций со стороны США

Вечером среды курс доллара к турецкой лире впервые в истории поднялся выше отметки 5.00. Причина - заявления пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс и главы Минфина Стивена Мнучина о том, что США вводят санкции в отношении двух правительственных чиновников Турции за «ведущую роль» в аресте пастора Эндрю Брансона.

«Несправедливое задержание пастора Брансона турецкими властями попросту неприемлемо», - говорится в заявлении главы американского Минфина Стивена Мнучина. - «Санкции вводятся в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции Абдулгамита Гуля и Сулеймана Сойлу, которые сыграли ведущую роль в аресте пастора Эндрю Брансона. Президент Трамп дал ясно понять, что США ждут от Турции его немедленного освобождения».

Отметим, что санкции вводятся в рамках Закона Магнитского, принятого в 2016 году. В рамках этого акта США могут вводить санкции против физических, юридических и прочих лиц, вовлеченных в коррупцию или нарушение прав человека в любой точке мира. Все активы, принадлежащие обоим министрам и находящиеся на территории США, заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

http://www.profinance.ru/news/2018/08/0 ... -vysh.html


Лиха беда начало. Тут недалеко уже и до объявления страны "Империей Зла". Отличное место для инвестиций. :oops:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:25

  akurt написав:От добре, що Ви сказали... я так налякався, що побіг в АТБ та купив 4 рулони туалетного папіру ПАНДА...
24 гривні - не гроші... а від санкцій - саме те...

Туреччина сьогодні ввела санкції проти України: заборонила тримати в Києві всі кіоски із шаурмою...
От біда так біда... Справжня...

...поставлю Вам плюса за гумор! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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