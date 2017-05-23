|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 сер, 2018 20:45
Если кто не в курсе - подсанкционный министр финансов Турции - зять Самого Падишаха.
Додано: Чет 02 сер, 2018 21:01
Пан Долярчик!
Панове не можуть розрізнити умови життя тобто, в яких умовах ВОНИ живуть, та - що гірше - їх діти, та умови, в яких живуть інші люде.
Це не було б бідою, якщо не позицюювали б себе як знаних фахівців у бізнесі, еконміці, фінансах, інвестиціях.
Я впевнений, шо якшо б Ви особисто взяли їх на роботу до свого магазину, то вигнали б не через тиждень, а вже в суботу...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
|