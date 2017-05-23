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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:45

Если кто не в курсе - подсанкционный министр финансов Турции - зять Самого Падишаха.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:01

  Долярчик написав:
  akurt написав:От добре, що Ви сказали... я так налякався, що побіг в АТБ та купив 4 рулони туалетного папіру ПАНДА...
24 гривні - не гроші... а від санкцій - саме те...

Туреччина сьогодні ввела санкції проти України: заборонила тримати в Києві всі кіоски із шаурмою...
От біда так біда... Справжня...

...поставлю Вам плюса за гумор! :mrgreen:


Пан Долярчик!
Панове не можуть розрізнити умови життя тобто, в яких умовах ВОНИ живуть, та - що гірше - їх діти, та умови, в яких живуть інші люде.
Це не було б бідою, якщо не позицюювали б себе як знаних фахівців у бізнесі, еконміці, фінансах, інвестиціях.
Я впевнений, шо якшо б Ви особисто взяли їх на роботу до свого магазину, то вигнали б не через тиждень, а вже в суботу...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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