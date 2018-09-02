Чот нагадало - Наша Russia: Гена и Вован - Отдых на яхте
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Додано: Суб 29 вер, 2018 22:02
Додано: Нед 30 вер, 2018 00:13
Так все таки эта тролляка, спалилась, признавая что он здесь "работал". Стоит сохранить этот его пост , на случай его очередного возвращения, учитывая как часто он трет свои писулины, и сколько раз он уже отсюда сваливал, постояно при этом возвращаясь.
Действительно , как писали многие , к заявленной теме его простыни не имели никакого отношения на 99%. Один йогурт , сибас и примитивное самолюбование на уровне где то под нижней ступенькой пирамиды маслоу - чистая физиология примитивного организма. Иногда переговаривающегося со своими же клонами. Что очень напоминало "живые дискуссии" смегула-горлума с самим собой, у которого тоже был свой "бассейн" и рыба - тот же уровень :
[Gollum]
Rock in the pool
So nice and cool
So juicy sweet!
Now we wish
To catch a fish
So juicy sweet!
с извечной своей "прелестью" - сибасом в пасти.
Додано: Нед 30 вер, 2018 04:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 30 вер, 2018 13:28
очень интересно пишите про жизнь в Турции!
много интересной и полезной инфы!!!
даже не понимаю от чего столько нападок на Вас тут.
Возникло пару вопросов: а можно ли не резиденту Турции открыть депозит (минимальный на 1000 лир)?
хватит ли для этого всего пару дней? (желательно также успеть за пару дней получить карту для выплаты процентов - практикуют ли такое в Турции?)
есть отделения банков где обслуживания на русском языке? (или как вариант хотя бы английский текст документов которые нужно подписывать)
...
Додано: Пон 01 жов, 2018 08:40
когда выскажете пару мыслей в отношении написанного этим дятлом - сразу поймёте
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
....вже трохи підзадовбала реклама на радіо, яку періодично крутять на протязі року, а то і більше: "... купуйте апартаменти в Батумі!-сонце, пляж.... безкоштовна екскурсія туди і т. п."
....що ж то так не можуть впарити, чи навпаки....- хочуть побільше клієнтури?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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