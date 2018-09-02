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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 22:02

  ihorkyiv написав: Правдивіше звучало б: вдягнув ласти і трубку після пляшки бурбону … і більше його ніхто не бачив. :D :D

Чот нагадало - Наша Russia: Гена и Вован - Отдых на яхте
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 00:13

  akurt написав:ОГОЛОШЕННЯ
про приємну для форумчан та модераторів форуму новину.

Я отримав нову інтересну роботу - дистанційну - на закордон.
Тому припиняю роботу на цьому форумі.
Думаю, що буду проводити за МакБуком по 12 годин на добу.
Дякую всім за увагу.


Так все таки эта тролляка, спалилась, признавая что он здесь "работал". Стоит сохранить этот его пост , на случай его очередного возвращения, учитывая как часто он трет свои писулины, и сколько раз он уже отсюда сваливал, постояно при этом возвращаясь.

Действительно , как писали многие , к заявленной теме его простыни не имели никакого отношения на 99%. Один йогурт , сибас и примитивное самолюбование на уровне где то под нижней ступенькой пирамиды маслоу - чистая физиология примитивного организма. Иногда переговаривающегося со своими же клонами. Что очень напоминало "живые дискуссии" смегула-горлума с самим собой, у которого тоже был свой "бассейн" и рыба - тот же уровень :

[Gollum]
Rock in the pool
So nice and cool
So juicy sweet!
Now we wish
To catch﻿ a fish
So juicy sweet!


с извечной своей "прелестью" - сибасом в пасти.

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Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 04:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Surfer написав:Так все таки эта тролляка, спалилась, признавая что он здесь "работал".

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 06:53

Англичанин уходит не прощаясь.
Афтор прощается, но не уходит. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 13:28

  akurt написав:
P.S. Процентные ставки в моем банке по турецкой лире. Банк - турецкий, принадлежит одному арабскому государству. Цифры депозитов - в турецких лирах.
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Кто не рискует - тот не пьет шампанское!


очень интересно пишите про жизнь в Турции!
много интересной и полезной инфы!!!
даже не понимаю от чего столько нападок на Вас тут.

Возникло пару вопросов: а можно ли не резиденту Турции открыть депозит (минимальный на 1000 лир)?
хватит ли для этого всего пару дней? (желательно также успеть за пару дней получить карту для выплаты процентов - практикуют ли такое в Турции?)
есть отделения банков где обслуживания на русском языке? (или как вариант хотя бы английский текст документов которые нужно подписывать)
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 08:40

  uaprofi написав:даже не понимаю от чего столько нападок на Вас тут.

когда выскажете пару мыслей в отношении написанного этим дятлом - сразу поймёте :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

....вже трохи підзадовбала реклама на радіо, яку періодично крутять на протязі року, а то і більше: "... купуйте апартаменти в Батумі!-сонце, пляж.... безкоштовна екскурсія туди і т. п."
....що ж то так не можуть впарити, чи навпаки....- хочуть побільше клієнтури?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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