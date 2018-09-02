Чот нагадало - Наша Russia: Гена и Вован - Отдых на яхте
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Додано: Суб 29 вер, 2018 22:02
Додано: Нед 30 вер, 2018 00:13
Так все таки эта тролляка, спалилась, признавая что он здесь "работал". Стоит сохранить этот его пост , на случай его очередного возвращения, учитывая как часто он трет свои писулины, и сколько раз он уже отсюда сваливал, постояно при этом возвращаясь.
Действительно , как писали многие , к заявленной теме его простыни не имели никакого отношения на 99%. Один йогурт , сибас и примитивное самолюбование на уровне где то под нижней ступенькой пирамиды маслоу - чистая физиология примитивного организма. Иногда переговаривающегося со своими же клонами. Что очень напоминало "живые дискуссии" смегула-горлума с самим собой, у которого тоже был свой "бассейн" и рыба - тот же уровень :
[Gollum]
Rock in the pool
So nice and cool
So juicy sweet!
Now we wish
To catch a fish
So juicy sweet!
с извечной своей "прелестью" - сибасом в пасти.
Додано: Нед 30 вер, 2018 04:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 30 вер, 2018 13:28
очень интересно пишите про жизнь в Турции!
много интересной и полезной инфы!!!
даже не понимаю от чего столько нападок на Вас тут.
Возникло пару вопросов: а можно ли не резиденту Турции открыть депозит (минимальный на 1000 лир)?
хватит ли для этого всего пару дней? (желательно также успеть за пару дней получить карту для выплаты процентов - практикуют ли такое в Турции?)
есть отделения банков где обслуживания на русском языке? (или как вариант хотя бы английский текст документов которые нужно подписывать)
...
Додано: Пон 01 жов, 2018 08:40
когда выскажете пару мыслей в отношении написанного этим дятлом - сразу поймёте
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
....вже трохи підзадовбала реклама на радіо, яку періодично крутять на протязі року, а то і більше: "... купуйте апартаменти в Батумі!-сонце, пляж.... безкоштовна екскурсія туди і т. п."
....що ж то так не можуть впарити, чи навпаки....- хочуть побільше клієнтури?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:36
Долярчик
тебе-то что с этого? всё равно летом в Железный Порт, а зимой лапу сосать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 08 жов, 2018 10:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
може в ті йогрути віагри підсипають?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Сижу обедаю с коллегой из Стамбула... Ребята, в общем там не все так радужно. Цены в баксах на недвижку висят в воздухе. Кстати, дешевый "Сибас" и "Сибрим", которых рекламировал Акурт, выращиваются на фермах на гормонах. Местные стараются ее не покупать. Такая же морская рыба стоит до 100 лир за кг. Курочко тоже "наколотая". Короче, турецкое чудо потихоньку развеивается. Но климат - в самом деле очень классный.
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