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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:37

airmax78
... нє, ну Ви дивуєте! - а типу в Україні ЗОВСІМ нічого наколотого нема! - саме відбірне для Вас продають в АТБ під червоними цінниками! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:55

  airmax78 написав:Сижу обедаю с коллегой из Стамбула... Ребята, в общем там не все так радужно. Цены в баксах на недвижку висят в воздухе. Кстати, дешевый "Сибас" и "Сибрим", которых рекламировал Акурт, выращиваются на фермах на гормонах. Местные стараются ее не покупать. Такая же морская рыба стоит до 100 лир за кг. Курочко тоже "наколотая". Короче, турецкое чудо потихоньку развеивается. Но климат - в самом деле очень классный.

я про эту рыбу с метро писал еще на первых страницах, и сибас и дорадо с местных ферм... морская рыба намного дороже. Но пан олигарх любит считать профит 2 лиры поэтому ест дораду по 20
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:03

  Долярчик написав:airmax78
... нє, ну Ви дивуєте! - а типу в Україні ЗОВСІМ нічого наколотого нема! - саме відбірне для Вас продають в АТБ під червоними цінниками! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну нам-то тут это продавалось как "натур-продукт ваше здоровье и долголетие". А красные ценники - не троньте. Красные ценники спасают семейные бюджеты. Кстати, не могу понять, когда уже в АТБ начнется агитация за Юлю. По-моему уже хватит ей прятаться - пора выходить из тени.
airmax78
 
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