airmax78
... нє, ну Ви дивуєте! - а типу в Україні ЗОВСІМ нічого наколотого нема! - саме відбірне для Вас продають в АТБ під червоними цінниками!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:37
airmax78
... нє, ну Ви дивуєте! - а типу в Україні ЗОВСІМ нічого наколотого нема! - саме відбірне для Вас продають в АТБ під червоними цінниками!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:55
я про эту рыбу с метро писал еще на первых страницах, и сибас и дорадо с местных ферм... морская рыба намного дороже. Но пан олигарх любит считать профит 2 лиры поэтому ест дораду по 20
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:03
Ну нам-то тут это продавалось как "натур-продукт ваше здоровье и долголетие". А красные ценники - не троньте. Красные ценники спасают семейные бюджеты. Кстати, не могу понять, когда уже в АТБ начнется агитация за Юлю. По-моему уже хватит ей прятаться - пора выходить из тени.
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