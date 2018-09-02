airmax78
... нє, ну Ви дивуєте! - а типу в Україні ЗОВСІМ нічого наколотого нема! - саме відбірне для Вас продають в АТБ під червоними цінниками!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:37
airmax78
... нє, ну Ви дивуєте! - а типу в Україні ЗОВСІМ нічого наколотого нема! - саме відбірне для Вас продають в АТБ під червоними цінниками!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:55
я про эту рыбу с метро писал еще на первых страницах, и сибас и дорадо с местных ферм... морская рыба намного дороже. Но пан олигарх любит считать профит 2 лиры поэтому ест дораду по 20
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:03
Ну нам-то тут это продавалось как "натур-продукт ваше здоровье и долголетие". А красные ценники - не троньте. Красные ценники спасают семейные бюджеты. Кстати, не могу понять, когда уже в АТБ начнется агитация за Юлю. По-моему уже хватит ей прятаться - пора выходить из тени.
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:47
Тю а вы что верили всему этому рекламно-риелторскому бреду про кисельные берега на шару?
Пс. Климат тоже не фонтан, в Греции или Хорватии намного мягче, нету такой печки летом как в Анталии. Но то такое, главное это йогур в ведрах, сибас из ашана и непонятные стремные ботинки по 50-200 лир
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.
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