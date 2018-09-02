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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:37

airmax78
... нє, ну Ви дивуєте! - а типу в Україні ЗОВСІМ нічого наколотого нема! - саме відбірне для Вас продають в АТБ під червоними цінниками! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:55

  airmax78 написав:Сижу обедаю с коллегой из Стамбула... Ребята, в общем там не все так радужно. Цены в баксах на недвижку висят в воздухе. Кстати, дешевый "Сибас" и "Сибрим", которых рекламировал Акурт, выращиваются на фермах на гормонах. Местные стараются ее не покупать. Такая же морская рыба стоит до 100 лир за кг. Курочко тоже "наколотая". Короче, турецкое чудо потихоньку развеивается. Но климат - в самом деле очень классный.

я про эту рыбу с метро писал еще на первых страницах, и сибас и дорадо с местных ферм... морская рыба намного дороже. Но пан олигарх любит считать профит 2 лиры поэтому ест дораду по 20
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:03

  Долярчик написав:airmax78
... нє, ну Ви дивуєте! - а типу в Україні ЗОВСІМ нічого наколотого нема! - саме відбірне для Вас продають в АТБ під червоними цінниками! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну нам-то тут это продавалось как "натур-продукт ваше здоровье и долголетие". А красные ценники - не троньте. Красные ценники спасают семейные бюджеты. Кстати, не могу понять, когда уже в АТБ начнется агитация за Юлю. По-моему уже хватит ей прятаться - пора выходить из тени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:47

  airmax78 написав:Сижу обедаю с коллегой из Стамбула... Ребята, в общем там не все так радужно. Цены в баксах на недвижку висят в воздухе. Кстати, дешевый "Сибас" и "Сибрим", которых рекламировал Акурт, выращиваются на фермах на гормонах. Местные стараются ее не покупать. Такая же морская рыба стоит до 100 лир за кг. Курочко тоже "наколотая". Короче, турецкое чудо потихоньку развеивается. Но климат - в самом деле очень классный.



Тю а вы что верили всему этому рекламно-риелторскому бреду про кисельные берега на шару? :)

Пс. Климат тоже не фонтан, в Греции или Хорватии намного мягче, нету такой печки летом как в Анталии. Но то такое, главное это йогур в ведрах, сибас из ашана и непонятные стремные ботинки по 50-200 лир :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:55

  Stringer написав:Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.

Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.
airmax78
 
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