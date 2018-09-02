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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 жов, 2018 12:37
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Долярчик
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:55
airmax78 написав:
Сижу обедаю с коллегой из Стамбула... Ребята, в общем там не все так радужно. Цены в баксах на недвижку висят в воздухе. Кстати, дешевый "Сибас" и "Сибрим", которых рекламировал Акурт, выращиваются на фермах на гормонах. Местные стараются ее не покупать. Такая же морская рыба стоит до 100 лир за кг. Курочко тоже "наколотая". Короче, турецкое чудо потихоньку развеивается. Но климат - в самом деле очень классный.
я про эту рыбу с метро писал еще на первых страницах, и сибас и дорадо с местных ферм... морская рыба намного дороже. Но пан олигарх любит считать профит 2 лиры поэтому ест дораду по 20
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DmitryK
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:03
Ну нам-то тут это продавалось как "натур-продукт ваше здоровье и долголетие". А красные ценники - не троньте. Красные ценники спасают семейные бюджеты. Кстати, не могу понять, когда уже в АТБ начнется агитация за Юлю. По-моему уже хватит ей прятаться - пора выходить из тени.
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airmax78
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:47
airmax78 написав:
Сижу обедаю с коллегой из Стамбула... Ребята, в общем там не все так радужно. Цены в баксах на недвижку висят в воздухе. Кстати, дешевый "Сибас" и "Сибрим", которых рекламировал Акурт, выращиваются на фермах на гормонах. Местные стараются ее не покупать. Такая же морская рыба стоит до 100 лир за кг. Курочко тоже "наколотая". Короче, турецкое чудо потихоньку развеивается. Но климат - в самом деле очень классный.
Тю а вы что верили всему этому рекламно-риелторскому бреду про кисельные берега на шару?
Пс. Климат тоже не фонтан, в Греции или Хорватии намного мягче, нету такой печки летом как в Анталии. Но то такое, главное это йогур в ведрах, сибас из ашана и непонятные стремные ботинки по 50-200 лир
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:34
Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.
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Stringer
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:55
Stringer написав:
Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.
Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.
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airmax78
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:08
airmax78 написав: Stringer написав:
Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.
Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.
Обратите внимание на Черногорию - море чистейшее, ни чета средиземному турецкому, цены дешевле западноевропейских и хорватских, возможно чуть дороже чём в турции - не сравнивал предметно, жители гораздо ближе по менталитету, чем турки, и нет такой одуряющей влажной жары
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Stringer
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Додано: Нед 28 жов, 2018 11:04
airmax78 написав: Stringer написав:
Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.
Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.
якраз супер після девалу ліри скупляти бетон.
А через пару років буде навар, бо: демографія, відштовхування від економічного дна і т.д...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 28 жов, 2018 11:41
Stringer написав: airmax78 написав: Stringer написав:
Та что там сибас и йогурт, клоун зазывал всех на депозит в лиры - потерял почти половину своих сбережений, агитировал покупать бетон - влетел еще процентов на 40.
Сейчас в турции все товары и продукты начнут подтягиваться под стоимость топлива, которое выросло почти в два раза от весеннего.
Беженец получил горький и не дешевый урок.
Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.
Обратите внимание на Черногорию - море чистейшее, ни чета средиземному турецкому, цены дешевле западноевропейских и хорватских, возможно чуть дороже чём в турции - не сравнивал предметно, жители гораздо ближе по менталитету, чем турки, и нет такой одуряющей влажной жары
Вот близость менталитета и отпугивает. Мне этого нашего менталитета и здесь по горло. Наоборот, хочу в место где нашим менталитетом не пахнет.
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airmax78
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Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
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