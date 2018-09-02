Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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airmax78 написав:Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.
Обратите внимание на Черногорию - море чистейшее, ни чета средиземному турецкому, цены дешевле западноевропейских и хорватских, возможно чуть дороже чём в турции - не сравнивал предметно, жители гораздо ближе по менталитету, чем турки, и нет такой одуряющей влажной жары
Вот близость менталитета и отпугивает. Мне этого нашего менталитета и здесь по горло. Наоборот, хочу в место где нашим менталитетом не пахнет.
Ну таких стран полно, но подальше, на юг и восток от турции, никакой схожести по менталитету - арабы, персы, китайцы, индусы...
Surfer написав:В добавок в Черногории огромное количество россиян - с вытекающими из этого всеми минусами - это гораздо хуже по менталитету даже чем "наш". Чувствуешь себя как будто в каком то сыктывкаре или , извиняюсь за выражение, сызрани.
Есть такая беда... Но можно выбрать не будву, а что нибудь не пользующееся популярностью у мокшан