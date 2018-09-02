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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:19

  airmax78 написав:
  Stringer написав:
  airmax78 написав:Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.

Обратите внимание на Черногорию - море чистейшее, ни чета средиземному турецкому, цены дешевле западноевропейских и хорватских, возможно чуть дороже чём в турции - не сравнивал предметно, жители гораздо ближе по менталитету, чем турки, и нет такой одуряющей влажной жары

Вот близость менталитета и отпугивает. Мне этого нашего менталитета и здесь по горло. Наоборот, хочу в место где нашим менталитетом не пахнет.

Ну таких стран полно, но подальше, на юг и восток от турции, никакой схожести по менталитету - арабы, персы, китайцы, индусы...
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Surfer написав:В добавок в Черногории огромное количество россиян - с вытекающими из этого всеми минусами - это гораздо хуже по менталитету даже чем "наш". Чувствуешь себя как будто в каком то сыктывкаре или , извиняюсь за выражение, сызрани.

Есть такая беда... Но можно выбрать не будву, а что нибудь не пользующееся популярностью у мокшан
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:08

  Stringer написав:
  Surfer написав:В добавок в Черногории огромное количество россиян - с вытекающими из этого всеми минусами - это гораздо хуже по менталитету даже чем "наш". Чувствуешь себя как будто в каком то сыктывкаре или , извиняюсь за выражение, сызрани.

Есть такая беда... Но можно выбрать не будву, а что нибудь не пользующееся популярностью у мокшан

Грязнова-то там. Застройка хаотичная и, по большей части, каким-то гуано. Набережная Будвы, местами, до боли напоминает мне Затоку. И кондовая русская речь вокруг. Повсюду. Эти аааа оооо с наглыми интонациями. Ненавижу. Разве что в каком-то из микроскопических городов Которского залива. Но там с тоски умереть можно. А куда-то выехать, с их траффиком и скоростным режимом - это целый день убить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 01:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Не только в Будве они обосновались - постоянно сталкивался с ними по всему побережью. Кто туристами , многие скупили недвигу. Пренеприятнейшее обстоятельство. Хорваты тоже как цыгане - в худшем смысле этого слова. Природа архитектура там красивые, конечно , раз-другой сьездить, посмотреть можно, но жить ни там ни там я бы не хотел. Черногория как по мне вообще одноразовый вариант.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 01:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Жаль что не приведены условия получения ПМЖ по этому ТОП-у, но в общем, с самим списком, пожалуй, соглашусь. Другое дело что условия получения ПМЖ в этих случаях для большинства окажутся неподьемные. С Болгарией, полагаю более менее просто, - много из Украины туда уехало последние годы, но честно говоря смысла менять Украину на Болгарию - не вижу.

Названа лучшая страна для получения вида на жительство (инфографика)
Международная консалтинговая компания назвала лидера рейтинга программы получения вида на жительство через инвестиции. Обновленный список появился на сайте компании Henley & Partners.

Лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году признана Австрия. Она показала самый высокий показатель качества жизни и репутации страны.

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Австрия потеснила с первой строчки лидера последних годов Португалию. В 2018 году страна заняла второе место, а третья позиция досталась обновленной программе Италии.

Теперь, чтобы получить ВНЖ в Италии, необходимо инвестировать в стране от 500 тысяч евро.

На последнем месте оказалась Болгария, Украины в рейтинге нет.

Зображення
В рамках исследования специалисты обращали внимание на десять показателей, среди которых репутация страны и качество жизни, налогообложение, возможность безвизового въезда в другие страны, требования к инвестициям и возможность получения гражданства.
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