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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:19

  airmax78 написав:
  Stringer написав:
  airmax78 написав:Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.

Обратите внимание на Черногорию - море чистейшее, ни чета средиземному турецкому, цены дешевле западноевропейских и хорватских, возможно чуть дороже чём в турции - не сравнивал предметно, жители гораздо ближе по менталитету, чем турки, и нет такой одуряющей влажной жары

Вот близость менталитета и отпугивает. Мне этого нашего менталитета и здесь по горло. Наоборот, хочу в место где нашим менталитетом не пахнет.

Ну таких стран полно, но подальше, на юг и восток от турции, никакой схожести по менталитету - арабы, персы, китайцы, индусы...
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Surfer написав:В добавок в Черногории огромное количество россиян - с вытекающими из этого всеми минусами - это гораздо хуже по менталитету даже чем "наш". Чувствуешь себя как будто в каком то сыктывкаре или , извиняюсь за выражение, сызрани.

Есть такая беда... Но можно выбрать не будву, а что нибудь не пользующееся популярностью у мокшан
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:08

  Stringer написав:
  Surfer написав:В добавок в Черногории огромное количество россиян - с вытекающими из этого всеми минусами - это гораздо хуже по менталитету даже чем "наш". Чувствуешь себя как будто в каком то сыктывкаре или , извиняюсь за выражение, сызрани.

Есть такая беда... Но можно выбрать не будву, а что нибудь не пользующееся популярностью у мокшан

Грязнова-то там. Застройка хаотичная и, по большей части, каким-то гуано. Набережная Будвы, местами, до боли напоминает мне Затоку. И кондовая русская речь вокруг. Повсюду. Эти аааа оооо с наглыми интонациями. Ненавижу. Разве что в каком-то из микроскопических городов Которского залива. Но там с тоски умереть можно. А куда-то выехать, с их траффиком и скоростным режимом - это целый день убить.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 01:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Не только в Будве они обосновались - постоянно сталкивался с ними по всему побережью. Кто туристами , многие скупили недвигу. Пренеприятнейшее обстоятельство. Хорваты тоже как цыгане - в худшем смысле этого слова. Природа архитектура там красивые, конечно , раз-другой сьездить, посмотреть можно, но жить ни там ни там я бы не хотел. Черногория как по мне вообще одноразовый вариант.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 01:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Жаль что не приведены условия получения ПМЖ по этому ТОП-у, но в общем, с самим списком, пожалуй, соглашусь. Другое дело что условия получения ПМЖ в этих случаях для большинства окажутся неподьемные. С Болгарией, полагаю более менее просто, - много из Украины туда уехало последние годы, но честно говоря смысла менять Украину на Болгарию - не вижу.

Названа лучшая страна для получения вида на жительство (инфографика)
Международная консалтинговая компания назвала лидера рейтинга программы получения вида на жительство через инвестиции. Обновленный список появился на сайте компании Henley & Partners.

Лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году признана Австрия. Она показала самый высокий показатель качества жизни и репутации страны.

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Австрия потеснила с первой строчки лидера последних годов Португалию. В 2018 году страна заняла второе место, а третья позиция досталась обновленной программе Италии.

Теперь, чтобы получить ВНЖ в Италии, необходимо инвестировать в стране от 500 тысяч евро.

На последнем месте оказалась Болгария, Украины в рейтинге нет.

Зображення
В рамках исследования специалисты обращали внимание на десять показателей, среди которых репутация страны и качество жизни, налогообложение, возможность безвизового въезда в другие страны, требования к инвестициям и возможность получения гражданства.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... коротше, почитавши пару останніх сторінок..... - висновок:

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…

Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,

в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..

Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…

Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою —
і вічні ми будемо з нею!

п. с.
... а якщо щось не подобається тут, то ЗМІНЮЙТЕ!!! - йдіть в активісти/мери/депутати/президенти..... і наводьте порядок!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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