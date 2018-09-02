Додано: Сер 12 гру, 2018 21:32

то зараз схожу "двушку" або "трьошку" можна купити за 320 000 - 360 000 - 420 000 лір.

скористалися вумні люди.

Фото сьогодні вдень.

Завтра -Свято таке, хто не зна.Вирішив зробити форумчанм подарунок та тимчасово повернутися на форум.Признаюсь:І взагалі - як і обіцяв - не заходив на цей форум.Тому просто інтересні особисті думки зприводу того, що є, і того, що було...Що мені надає наснаги:- з того, що я запланував та здійснив - все добре. Я мешкаю з 1 вересня ЗНОВУ за кордоном і зробив те, що запланував: вже отримав турецкий ID.- 31 серпня я виїхав зі Львова на власній автівці та мав чудову триденну подорож на Чернівці, Бухарест, Болгарію, Стамбул, і прибув ввечері третього дня подорожі до АнталіЇ. Привіз багато пакувань румунського пива та трійку "палок" ковбаски, якісь там сири...Квартира мене чекала - приємна, затишна та безпроблемна.- Сонце, море, дешеві та якісні продукти. Що ще треба для життя в наші буремні часи????- в один із дней - думаю не розкриваю особисті секрети - я зустрівся в Анталії із одним із адекватних таБув понеділок - "важкий день", незважаючи на свою зайнятість, я знайшов час і ми провели разом із ним та його жінкою чудові 3 чи 4 години - спочатку ми просто хотіли посидіти у кафе та випити кави "По-турецьки", але потім я зробив для них чудову екскурсію-експромт Анталією та не тільки. Думаю, нашому форумчанину все сподобалося. Важливо відмітити, шо через певний час я звернувся до нього із "шкурним" питанням в Україні і він швидко його для мене вирішив. Ось так ось, хлопчаки...Що мене непокоїло весь цей час?НИЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ, ФІНАНСОВИЙ та просто людський рівень багатьох форумчан.Злоба в декого займає весь мозок.Кумедно, але вештаючись на цій гілці, засновником якої був і є я - вони пишуть ВСІЛЯКИ дурниці,, і при цьому на інших гілках дають поради, до яких - маю підстави так говорити - не раджу прислуховуватися...Багато разів просив притримуватися Правил форуму - вони й читати не хочуть...Щоби нікого конкретно не ображати, імена писати не буду, а зашифрую.все бідкалася, чи дійсно я "злив бакси" по 6,85 та відкрив депозит у турецких лірах, в той час, як турецька ліра - за словами "знавців" - "валиться та падає". Капут! Капєц! Караул! Відповідаю: я чого ж і ні, пара натискань кнопок в інет-банкінгу і ось вже 10 000 доларів перетворюються в Депозит в турецких лірах. Під 24 відсотка річних. Який курс турецької ліри до долара сьогодні?Ой же ж горе-фінансисти...Слава Богу, крім того, щоби за 1 (одну) добу написати 16 (шістнадцять) образ на мою адресу на моїй гілці більшого зла не робить... Ну, я так думаю... якшо не читати пана, яка почала з того, що дужне обережно і ввічливо робила мені зауваження із приводу того, як правильно писати "Турція" чи "Туреччина", потім сповзла "ніже плінтуса" і дуже бідкалася землетрусами, за якими все завалиться, в першу чергу - зрозуміло - моя хата.Не завалилося.Мені це згадалося, коли я на тому тижні був на чудовому заході в Анталії "Українська гранатова ніч", де були присутні як відповідальні особи нашої Амбасади у Туреччині, так і керівники Кримсько-татарського меджлісу. У виступі однієї з поважних осіб з Президії так і пролунало: "Турція"... Ну, воно неправильно, але у повсякденній мові - зустрічається... Але пануя вдячний - змусив мене писати більш грамотно. І це вірно. Я свій рівень підвищив. А він?Щодо землетрусів - нічого не завалилося і не збиралося. Більше того - я відновив дію (подовжив) Договору страхування своєї квартири в Анталії - 90 лір не гроші (470 гривень на рік), але якось спокійніше.А ви точно застрахували свою нерухомість? Не обманюєте? Точно?дуже бідкалася, що я вклав гроші у нерухомість, яка вчора вартувала 50 000 доларів, а за точним підрахунком пана ОСОБА_3 стала вартувати чи 15 копійок, чи 35... Ну, що сказати... Я на нього не ображаюсь...Чомусь думає, що люде не вміють гроші рахувати.Занадто високий фінансово-економічний рівень освіти не дозволяє йому зрозуміти те, шо, якщо забудовник брав кредити у валюті, то й повертати він буде у валюті. І тому просто перерахував ціну продажу квартири "через долар". Зазвичай в ці дні вартість квартир в Анталії озвучують так: А) Квартира вартує 550 000 лір (згідно із новим курсом турецької ліри). Б) квартира вартує 120 000 доларів. В) квартира вартує 100 000 євро. Раніше так, як в пункті В) говорили тільки ріелтори - росіяни; тепер і громадяни Туреччини навчилися.Насправді дійсно дурних немає: якщо в травні мій приятель купив собі "двушку" за 210 000 лір (класна "двушка". Все готове. Докупив тільки 2 кондиціонера, одну пралку, 1 холодильник, 1 піч СВЧ, 1 диван-кровать, 1 двоспальне ліжко, 1 крісло, 1 стіл, 4 стільця - і живе й не хрюкає... Весь час плавав у власному басейні та після 16-00 відвідував пляж Середземного моря),Але тієї халепою - що долар вартував 3,50 ліри, а потім став - на короткий період - 7 - і більше лір -Вумні, то ті, хто має розум та має калькулятор.Так ось, мій приятель, коли долар в липні "скаканув" до відмітки "7" вдало встиг купити 3+1 (то є чотирикімнатна квартра) при стартовій ціні в 300 000 лір за 240 000 лір.Ну, "хвахівці" із нерухомості та вкладання грошей, за скільки гидомирних долярів хлопу обійшлася квартира??? Рахувати точно можете? Бакси він "зливав" по 6,60, по 6,85 не встиг... А ви так можете/змогли? Що, купуєте по 1 000 долярів квадрат бетонний паралелепипед, в якому - крім стін - нічого немає?Що купили? Поділіться. Може шпалери переклеїли у хрущику? Га?Ото ж...Хвахівці...А чи знають хвахівці, що ремонт в Україні знову подорожчав?І зараз вже важко вкластися при ремонті "двушки" у 10 000 долярів - принаймні у Львові?Ех,- готуйте гроші - все здорожчало... Тримайтеся! До весни ще далеко!А мені - ні. Не подорожчало.Мої статки за цей час тільки збільшилися. Тьху-тьху-тьху - перехерещуся... Перехрестився. Це при тому, що я нічого не роблю. І рибу "Дорадо" я купую - як вчора - по 19,90 лір (то є 105 гривень кіло) свіжу-свіжесеньку, а не по 270, чи 310... гривень... А помаранчі - по 1 (одній) лірі - то по 5 гривень кіло, а гранати - по 2 (дві) ліри кіло - то 10 гривень, а мандарини - як сьогодні - по 1,5 ліри - то 7,50 гривень кіло...аж скаженіла, билася головою о стіни дощатого тещиного сараю та все кричала, що я - ріелтор і вмовляю його продати свою двушку у віддаленом районі Нікополя чи Кропивницького, чи десь на Виноградарі, чи на славетній вулиці Бережанській Києва - та купити щось чи у Франції, чи то у Туреччині. Тобто я хочу збити його з істинного праведного шляху. Ще й на тому заробити. Хі-хі-хі-хі-хі-хі....А я того не роблЮ...Сьогодні було чудове море. Ось там - на протилежному боці бухти - мій будинок.Вода в морі тепла - більше 20 градусів, але вже майже ніхто не купається... Вдень сонячно і тепло...Я купався у морі позавчора...Стан погодиз 12 на 13 грудня....