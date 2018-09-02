Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ну, вообще, очень жаль, что так получилось и что еще одно райское место соскамилось. А то я уже начал подумывать о спокойной старости на берегах Средиземного моря.
Обратите внимание на Черногорию - море чистейшее, ни чета средиземному турецкому, цены дешевле западноевропейских и хорватских, возможно чуть дороже чём в турции - не сравнивал предметно, жители гораздо ближе по менталитету, чем турки, и нет такой одуряющей влажной жары
Вот близость менталитета и отпугивает. Мне этого нашего менталитета и здесь по горло. Наоборот, хочу в место где нашим менталитетом не пахнет.
Ну таких стран полно, но подальше, на юг и восток от турции, никакой схожести по менталитету - арабы, персы, китайцы, индусы...
Surfer написав:В добавок в Черногории огромное количество россиян - с вытекающими из этого всеми минусами - это гораздо хуже по менталитету даже чем "наш". Чувствуешь себя как будто в каком то сыктывкаре или , извиняюсь за выражение, сызрани.
Есть такая беда... Но можно выбрать не будву, а что нибудь не пользующееся популярностью у мокшан
Surfer написав:В добавок в Черногории огромное количество россиян - с вытекающими из этого всеми минусами - это гораздо хуже по менталитету даже чем "наш". Чувствуешь себя как будто в каком то сыктывкаре или , извиняюсь за выражение, сызрани.
Есть такая беда... Но можно выбрать не будву, а что нибудь не пользующееся популярностью у мокшан
Грязнова-то там. Застройка хаотичная и, по большей части, каким-то гуано. Набережная Будвы, местами, до боли напоминает мне Затоку. И кондовая русская речь вокруг. Повсюду. Эти аааа оооо с наглыми интонациями. Ненавижу. Разве что в каком-то из микроскопических городов Которского залива. Но там с тоски умереть можно. А куда-то выехать, с их траффиком и скоростным режимом - это целый день убить.
Не только в Будве они обосновались - постоянно сталкивался с ними по всему побережью. Кто туристами , многие скупили недвигу. Пренеприятнейшее обстоятельство. Хорваты тоже как цыгане - в худшем смысле этого слова. Природа архитектура там красивые, конечно , раз-другой сьездить, посмотреть можно, но жить ни там ни там я бы не хотел. Черногория как по мне вообще одноразовый вариант.
Жаль что не приведены условия получения ПМЖ по этому ТОП-у, но в общем, с самим списком, пожалуй, соглашусь. Другое дело что условия получения ПМЖ в этих случаях для большинства окажутся неподьемные. С Болгарией, полагаю более менее просто, - много из Украины туда уехало последние годы, но честно говоря смысла менять Украину на Болгарию - не вижу.
Лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году признана Австрия. Она показала самый высокий показатель качества жизни и репутации страны.
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Австрия потеснила с первой строчки лидера последних годов Португалию. В 2018 году страна заняла второе место, а третья позиция досталась обновленной программе Италии.
Теперь, чтобы получить ВНЖ в Италии, необходимо инвестировать в стране от 500 тысяч евро.
На последнем месте оказалась Болгария, Украины в рейтинге нет.
В рамках исследования специалисты обращали внимание на десять показателей, среди которых репутация страны и качество жизни, налогообложение, возможность безвизового въезда в другие страны, требования к инвестициям и возможность получения гражданства.
Завтра - Андрія. Свято таке, хто не зна. Вирішив зробити форумчанм подарунок та тимчасово повернутися на форум. Признаюсь: не читав жодної сторінки з тих пір, як покинув цей форум. І взагалі - як і обіцяв - не заходив на цей форум.
Тому просто інтересні особисті думки зприводу того, що є, і того, що було...
Що мені надає наснаги: - з того, що я запланував та здійснив - все добре. Я мешкаю з 1 вересня ЗНОВУ за кордоном і зробив те, що запланував: вже отримав турецкий ID. - 31 серпня я виїхав зі Львова на власній автівці та мав чудову триденну подорож на Чернівці, Бухарест, Болгарію, Стамбул, і прибув ввечері третього дня подорожі до АнталіЇ. Привіз багато пакувань румунського пива та трійку "палок" ковбаски, якісь там сири... Квартира мене чекала - приємна, затишна та безпроблемна. - Сонце, море, дешеві та якісні продукти. Що ще треба для життя в наші буремні часи???? - в один із дней - думаю не розкриваю особисті секрети - я зустрівся в Анталії із одним із адекватних та приємних форумчан. Був понеділок - "важкий день", незважаючи на свою зайнятість, я знайшов час і ми провели разом із ним та його жінкою чудові 3 чи 4 години - спочатку ми просто хотіли посидіти у кафе та випити кави "По-турецьки", але потім я зробив для них чудову екскурсію-експромт Анталією та не тільки. Думаю, нашому форумчанину все сподобалося. Важливо відмітити, шо через певний час я звернувся до нього із "шкурним" питанням в Україні і він швидко його для мене вирішив. Ось так ось, хлопчаки...
Що мене непокоїло весь цей час? НИЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ, ФІНАНСОВИЙ та просто людський рівень багатьох форумчан. Злоба в декого займає весь мозок. Кумедно, але вештаючись на цій гілці, засновником якої був і є я - вони пишуть ВСІЛЯКИ дурниці, не маючи ЖОДНОГО відношення до теми гілки, і при цьому на інших гілках дають поради, до яких - маю підстави так говорити - не раджу прислуховуватися... Багато разів просив притримуватися Правил форуму - вони й читати не хочуть...
Щоби нікого конкретно не ображати, імена писати не буду, а зашифрую.
ОСОБА_1 все бідкалася, чи дійсно я "злив бакси" по 6,85 та відкрив депозит у турецких лірах, в той час, як турецька ліра - за словами "знавців" - "валиться та падає". Капут! Капєц! Караул! Відповідаю: я чого ж і ні, пара натискань кнопок в інет-банкінгу і ось вже 10 000 доларів перетворюються в Депозит в турецких лірах. Під 24 відсотка річних. Який курс турецької ліри до долара сьогодні? Ой же ж горе-фінансисти... Слава Богу, крім того, щоби за 1 (одну) добу написати 16 (шістнадцять) образ на мою адресу на моїй гілці більшого зла не робить... Ну, я так думаю... якшо не читати пана ОСОБА_1.
ОСОБА_2, яка почала з того, що дужне обережно і ввічливо робила мені зауваження із приводу того, як правильно писати "Турція" чи "Туреччина", потім сповзла "ніже плінтуса" і дуже бідкалася землетрусами, за якими все завалиться, в першу чергу - зрозуміло - моя хата. Не завалилося. Мені це згадалося, коли я на тому тижні був на чудовому заході в Анталії "Українська гранатова ніч", де були присутні як відповідальні особи нашої Амбасади у Туреччині, так і керівники Кримсько-татарського меджлісу. У виступі однієї з поважних осіб з Президії так і пролунало: "Турція"... Ну, воно неправильно, але у повсякденній мові - зустрічається... Але пану ОСОБА_2 я вдячний - змусив мене писати більш грамотно. І це вірно. Я свій рівень підвищив. А він? Щодо землетрусів - нічого не завалилося і не збиралося. Більше того - я відновив дію (подовжив) Договору страхування своєї квартири в Анталії - 90 лір не гроші (470 гривень на рік), але якось спокійніше. А ви точно застрахували свою нерухомість? Не обманюєте? Точно?
ОСОБА_3 дуже бідкалася, що я вклав гроші у нерухомість, яка вчора вартувала 50 000 доларів, а за точним підрахунком пана ОСОБА_3 стала вартувати чи 15 копійок, чи 35... Ну, що сказати... Я на нього не ображаюсь... Чомусь думає, що люде не вміють гроші рахувати. Занадто високий фінансово-економічний рівень освіти не дозволяє йому зрозуміти те, шо, якщо забудовник брав кредити у валюті, то й повертати він буде у валюті. І тому просто перерахував ціну продажу квартири "через долар". Зазвичай в ці дні вартість квартир в Анталії озвучують так: А) Квартира вартує 550 000 лір (згідно із новим курсом турецької ліри). Б) квартира вартує 120 000 доларів. В) квартира вартує 100 000 євро. Раніше так, як в пункті В) говорили тільки ріелтори - росіяни; тепер і громадяни Туреччини навчилися. Насправді дійсно дурних немає: якщо в травні мій приятель купив собі "двушку" за 210 000 лір (класна "двушка". Все готове. Докупив тільки 2 кондиціонера, одну пралку, 1 холодильник, 1 піч СВЧ, 1 диван-кровать, 1 двоспальне ліжко, 1 крісло, 1 стіл, 4 стільця - і живе й не хрюкає... Весь час плавав у власному басейні та після 16-00 відвідував пляж Середземного моря), то зараз схожу "двушку" або "трьошку" можна купити за 320 000 - 360 000 - 420 000 лір. Але тієї халепою - що долар вартував 3,50 ліри, а потім став - на короткий період - 7 - і більше лір - скористалися вумні люди. Вумні, то ті, хто має розум та має калькулятор. Так ось, мій приятель, коли долар в липні "скаканув" до відмітки "7" вдало встиг купити 3+1 (то є чотирикімнатна квартра) при стартовій ціні в 300 000 лір за 240 000 лір. Ну, "хвахівці" із нерухомості та вкладання грошей, за скільки гидомирних долярів хлопу обійшлася квартира??? Рахувати точно можете? Бакси він "зливав" по 6,60, по 6,85 не встиг... А ви так можете/змогли? Що, купуєте по 1 000 долярів квадрат бетонний паралелепипед, в якому - крім стін - нічого немає? Що купили? Поділіться. Може шпалери переклеїли у хрущику? Га? Ото ж... Хвахівці... А чи знають хвахівці, що ремонт в Україні знову подорожчав? І зараз вже важко вкластися при ремонті "двушки" у 10 000 долярів - принаймні у Львові? Ех, пан Долярчик - готуйте гроші - все здорожчало... Тримайтеся! До весни ще далеко!
А мені - ні. Не подорожчало. Мої статки за цей час тільки збільшилися. Тьху-тьху-тьху - перехерещуся... Перехрестився. Це при тому, що я нічого не роблю. І рибу "Дорадо" я купую - як вчора - по 19,90 лір (то є 105 гривень кіло) свіжу-свіжесеньку, а не по 270, чи 310... гривень... А помаранчі - по 1 (одній) лірі - то по 5 гривень кіло, а гранати - по 2 (дві) ліри кіло - то 10 гривень, а мандарини - як сьогодні - по 1,5 ліри - то 7,50 гривень кіло...
ОСОБА_4 аж скаженіла, билася головою о стіни дощатого тещиного сараю та все кричала, що я - ріелтор і вмовляю його продати свою двушку у віддаленом районі Нікополя чи Кропивницького, чи десь на Виноградарі, чи на славетній вулиці Бережанській Києва - та купити щось чи у Франції, чи то у Туреччині. Тобто я хочу збити його з істинного праведного шляху. Ще й на тому заробити. Хі-хі-хі-хі-хі-хі.... А я того не роблЮ...
Успіхів Вам, хлопці!
P.S. Сьогодні було чудове море. Ось там - на протилежному боці бухти - мій будинок. Фото сьогодні вдень. Вода в морі тепла - більше 20 градусів, але вже майже ніхто не купається... Вдень сонячно і тепло... Я купався у морі позавчора... Стан погоди в ніч з 12 на 13 грудня....
1. Щомісячна плата на утримування будинку - aydat - аналог нашої квартплати в ОСББ - 80 лір або 80/5,35=15$. Сюди входить: а) утримування будинка та поточній витрати на утримування; б) щоденне миття прибудинкових стежок навкруги будинку - стежки із полірованого мармуру. Підстригання газонів, утримуваня дерев (пальми, помаранчі, лимони, квіти, виноград), утримування парковки, системи відеомоніторінгу, плавального басейна (працює з 1 червня по 1 жовтня), через день - вологе прибирання всього під"їзду та миття стінок ліфту). Серед великого ремонту за чей час - повна профілактіка, санітарна обробка, просушка на протязі 1 тижня та покриття новим шаром фарби внутрішніх поверхонь резервної ємкості для води - у підвалі є спеціальний басейн для накопичування води, використовуються при падінні тиску води в основній магістралі - включається підкачуючий насос).
2. Витрати на холодну воду - зазвичай 6 кубів на місяць - 28 лір або 28/5,35=5,23$. Гаряча вода безкоштовно - працює сонячний колектор на даху. За весь час було 2 дні з дощами - 2 дня небо було затягнуто тучами, гарячої води не було. Використовується щоночі посудомийна машина. При необхідності - пральна машина. Все - фірми LG.
3. Витрати на електроенергію - зазвичай 60 лір на місяць або 60/5,35=11,2$. Тарифи: 1 кВтгод - 0,34 ліри + плата за доставку електроенергії - 0,13 ліри за 1 кВтгод.
4. Витрати на стаціонарний телефон та Інтернет - 60 лір або 60/5,35=11,2$. Turktelekom, зауважень немає.
6. Витрати на харчування на місяць - 2 особи - приблизно 1700 лір або 318$.
7. Витрати на пальне. 1 літр - бензин А95 - станом на 12 грудня ціна 6,22 ліри або 6,22/5,35=1,16$/літр або 1,16х28=32,50 гривні літр. Точно витрати на пальне не рахував. Думаю, 600-650 лір на місяць. Або 650/5,35=121 $.
Разом витрати на місяць: 494,63 долари США або 2 646 лір на місяць. Або 494,63х28=13 849 гривень. Мінімальна зарплата в Туреччині - 1 650 лір, з Нового року - 2 000 лір.Де взяти гроші? А) побудувати Свічний завод. Б) Для отримання доходу в 2 646 лір на місяць достатньо поміняти на ліри 29 000 $ та відкрити депозит під 24 відсотка річних (депозит в турецьких лірах. Максимальна відсоткова ставка була в вересні - 28 відсотків річних, хто встиг - той "не опіздав". Враховано податок на процентний прибуток по депозиту в сумі 15 відсотків. У вересні - жовтні діяла спеціальна пропозиція для клієнтів Denizbank (власник станом на кінець 2018 - якась арабська країна) - 25 безподаткових відсотків річних. Вже пропозиції немає. Ну ось так.
Не враховано: - щорічний податок на нерухомість - 105 лір або 19,6 $. - медичне страхування - 600 лір/особа, 600/5,35=112 $. - алкогольні напої (вино червоне та біле, пиво не купуємо, горілки не купуємо - привозять друзі).