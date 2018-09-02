Успагойся, сердечный. Нет фотошопа. Личные данные удалил в Paint.
Фото сделал своим iPhone 6 вчера.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:24
Успагойся, сердечный. Нет фотошопа. Личные данные удалил в Paint.
Фото сделал своим iPhone 6 вчера.
Не нравится? Прочитай Правила форума и пиши только по теме ветки.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:27
Васенька!
А ты и не купляй. Видишь, как просто.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:33
я просто лише декілька днів з Шарма як прилетів.
то 5 зірок за тиждень по гарячій менше 200у.е вийшло.
потусив, побухав, пониряв, баб потягав і додому.
якщо потрібно то за 500 баксов в місяць я через тиждень буду ебіпет з турками чередувати
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:43
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:45
Я за Васенька дуже радий. Ще якщо хоч пару слів за темою гілки написав...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 гру, 2018 00:39, всього редагувалось 2 разів.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:49
akurt мені головне пониряти. тому Дахаб це найкраще місце
а дівки й бухло це приємний бонус
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:46
Акурт - брехун. Писав ,що зливав по 4 ліри і ставив на депо. А тут написав що вже по 6 злив.
Брехун і Турції БРЕХЛО.
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