RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 216217218219
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:24

  Понаехал написав:
  akurt написав:- з того, що я запланував та здійснив - все добре.

зачем постить фотошоп?
фото id явно левое... покажите без вырезанных квадратиков, что б мы поверили. :mrgreen:


Успагойся, сердечный. Нет фотошопа. Личные данные удалил в Paint.
Фото сделал своим iPhone 6 вчера.
Не нравится? Прочитай Правила форума и пиши только по теме ветки.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 12.02.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:27

  Васенька написав:питання до акурта?
5 зірок аленклюзів по гарячих путівках коштує в турції чи ебіпті 200баксов.
це з перелітом :mrgreen:
нах там щось купляти?


Васенька!
А ты и не купляй. Видишь, как просто.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 12.02.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:33

  akurt написав:
  Васенька написав:питання до акурта?
5 зірок аленклюзів по гарячих путівках коштує в турції чи ебіпті 200баксов.
це з перелітом :mrgreen:
нах там щось купляти?


Васенька!
А ты и не купляй. Видишь, как просто.

я просто лише декілька днів з Шарма як прилетів.
то 5 зірок за тиждень по гарячій менше 200у.е вийшло.
потусив, побухав, пониряв, баб потягав і додому.
якщо потрібно то за 500 баксов в місяць я через тиждень буду ебіпет з турками чередувати
Васенька
 
Повідомлень: 583
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:43

  akurt написав:Не нравится? Прочитай Правила форума и пиши только по теме ветки.

Слив засчитан.
:mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3021
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:45

Я за Васенька дуже радий. Ще якщо хоч пару слів за темою гілки написав...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 гру, 2018 00:39, всього редагувалось 2 разів.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 12.02.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:49

akurt мені головне пониряти. тому Дахаб це найкраще місце :mrgreen:
а дівки й бухло це приємний бонус
Васенька
 
Повідомлень: 583
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:46

Акурт - брехун. Писав ,що зливав по 4 ліри і ставив на депо. А тут написав що вже по 6 злив.
Брехун і Турції БРЕХЛО.
Ethereum
 
Повідомлень: 199
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 06:20

Дивіться, ще одне сердешне не спить: думає, як воно буде інвестором в Австрії...
Хай Бог милує...

Так, як я там писав... Ти ба: ПРАВДА!
  akurt написав:Що мене непокоїло весь цей час?
НИЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ, ФІНАНСОВИЙ та просто людський рівень багатьох форумчан.
Злоба в декого займає весь мозок.
Кумедно, але вештаючись на цій гілці, засновником якої був і є я - вони пишуть ВСІЛЯКИ дурниці, не маючи ЖОДНОГО відношення до теми гілки, і при цьому на інших гілках дають поради, до яких - маю підстави так говорити - не раджу прислуховуватися...
Багато разів просив притримуватися Правил форуму - вони й читати не хочуть...
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 12.02.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 216217218219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 288, 289, 290
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2893 242864
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 18:10
Lambada
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 419130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.