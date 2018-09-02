Васенька!
А ты и не купляй. Видишь, как просто.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:27
Васенька!
А ты и не купляй. Видишь, как просто.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:33
я просто лише декілька днів з Шарма як прилетів.
то 5 зірок за тиждень по гарячій менше 200у.е вийшло.
потусив, побухав, пониряв, баб потягав і додому.
якщо потрібно то за 500 баксов в місяць я через тиждень буду ебіпет з турками чередувати
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:43
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:45
Я за Васенька дуже радий. Ще якщо хоч пару слів за темою гілки написав...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 гру, 2018 00:39, всього редагувалось 2 разів.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:49
akurt мені головне пониряти. тому Дахаб це найкраще місце
а дівки й бухло це приємний бонус
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:46
Акурт - брехун. Писав ,що зливав по 4 ліри і ставив на депо. А тут написав що вже по 6 злив.
Брехун і Турції БРЕХЛО.
Додано: Чет 13 гру, 2018 06:20
Дивіться, ще одне сердешне не спить: думає, як воно буде бізнес-інвестором в Австрії...
Хай Бог милує...
Так, як я там писав... Ти ба: ПРАВДА!
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Чет 13 гру, 2018 08:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Доброго дня, пане Акурт!!!
- радий бачити/читати!
...бачу, гілка продовжується.... а "люди НЕ міняються!"
- а я от тільки вчора писав на своїй гілці:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 13 гру, 2018 10:25
Ранок. 8-20 ранку.
Схід сонця над Середземним морем.
Їду на автівці - та зупинився - вздовж Набережної забирати із готелю Crown Plaza 5* приятелів (номер на двох із сніданком 59 ойро) та відвозити до Antalya Havalimani - об 11-10 рейс на Стамбул, та о 14-20 виліт до України... Прикупили відразу 3 квартирки 1+1 в Аланії...
Ніякого Adobe Photoshop та кольорової коректировки. Оригінал.
В ці хвилини вже летять...
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
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