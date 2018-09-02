RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:45

А на предыдущей странице я все расписал подробно.
Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал.
Если можно - 2 вопроса:
1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле...
2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?

Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры.
Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка...
Прайс.
Зображення
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 12.02.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:48

ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ:
  airmax78 написав:Акурт, ну вот в самом деле очень сомнительно выглядит инвестиция в квартиру, если
Crown Plaza 5* номер на двох із сніданком 59 ойро
. А что с ценами? Припали наконец или так и держат в доллярах?


Сомнительно ОЧЕНЬ для меня выглядит в эти дни инвестиция в квартиру, в том месте Земного шара, где объявлено военное положение.
А вот мои друзья покупают. 1 000 долларов квадрат за бетонный параллелепипед.
Хотят вкинуть +10 000 долларов в ремонт и сдавать за 12 000 гривен.
Классная инвестиция, как по вашему?
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 12.02.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:55

  airmax78 написав: А что с ценами? Припали наконец или так и держат в доллярах?



https://mk-turkey.ru/economics/2018/09/ ... lnogo.html
https://mk-turkey.ru/economics/2018/12/ ... otovy.html
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 303
З нами з: 29.05.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:58

Это реклама или зачем приводятся ссылки на украинском валютном форуме на информацию страны-агрессора?
Лично я не открываю и не читаю.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 12.02.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:11

  akurt написав:А на предыдущей странице я все расписал подробно.
Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал.
Если можно - 2 вопроса:
1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле...
2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?

Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры.
Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка...
Прайс.

Я думаю, что по кредитам надо %% платить и тело погашать. А для этого квартиры надо продавать. Уверен, что турки по ценам, привязанным к валюте, отличной от валюты их доходов покупают неохотно. Вся надежда на иностранцев. Но для иностранцев политическая и экономическая ситуация в Турции тоже предполагает определенный дисконт от цен, когда доллар стоил 2 лиры, а Эрдоган еще не строил из себя одного из лидеров исламского мира.
airmax78
 
Повідомлень: 27128
З нами з: 25.10.12
Подякував: 703 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:13

  akurt написав:А на предыдущей странице я все расписал подробно.
Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал.
Если можно - 2 вопроса:
1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле...
2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?

Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры.
Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка...
Прайс.
Зображення


заметили, что турки перевели цены на отдых в евро на 2019 год? так что я и тут не удивлен, что и в недвиге тоже.
жаль, дешево уже ничего не купить, бумага любого цвета тупо обесценивается!
change_pm
 
Повідомлень: 150
З нами з: 03.02.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 217218219220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tramplin2 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 288, 289, 290
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2894 242948
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 09:26
jump
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 419159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.