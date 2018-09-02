Додано: Чет 13 гру, 2018 11:45

Можно же жить в отеле..

Вы в самом деле думаете,

А на предыдущей странице я все расписал подробно.Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал.Если можно - 2 вопроса:1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве?2) а вот реально интересно,что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры.Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка...Прайс.