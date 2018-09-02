Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А на предыдущей странице я все расписал подробно. Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал. Если можно - 2 вопроса: 1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле... 2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?
Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры. Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка... Прайс.
airmax78 написав:Акурт, ну вот в самом деле очень сомнительно выглядит инвестиция в квартиру, если
Crown Plaza 5* номер на двох із сніданком 59 ойро
. А что с ценами? Припали наконец или так и держат в доллярах?
Сомнительно ОЧЕНЬ для меня выглядит в эти дни инвестиция в квартиру, в том месте Земного шара, где объявлено военное положение. А вот мои друзья покупают. 1 000 долларов квадрат за бетонный параллелепипед. Хотят вкинуть +10 000 долларов в ремонт и сдавать за 12 000 гривен. Классная инвестиция, как по вашему?
akurt написав:А на предыдущей странице я все расписал подробно. Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал. Если можно - 2 вопроса: 1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле... 2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?
Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры. Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка... Прайс.
Я думаю, что по кредитам надо %% платить и тело погашать. А для этого квартиры надо продавать. Уверен, что турки по ценам, привязанным к валюте, отличной от валюты их доходов покупают неохотно. Вся надежда на иностранцев. Но для иностранцев политическая и экономическая ситуация в Турции тоже предполагает определенный дисконт от цен, когда доллар стоил 2 лиры, а Эрдоган еще не строил из себя одного из лидеров исламского мира.
akurt написав:А на предыдущей странице я все расписал подробно. Там спамеры просто залетели от нечего делать и как бы "состарили" мой вчерашний материал. Если можно - 2 вопроса: 1) отель Киеве пять звезд можно снять с сегодня на завтра от 112 до 439 долларов на двоих. Зачем вы купили квартиру в Киеве? Можно же жить в отеле... 2) а вот реально интересно, Вы в самом деле думаете, что инвестор, построивший дом за деньги кредита, взятого, например ОАЭ или в Судовской Аравии не пересчитает цену продажи квартиры в соответствии с экономическими реалиями и будет продавать квартиры беженцам из Украины по дисконтного-нижеплинтусовой цене?
Вот сейчас уже ждут посадки в Стамбуле приятели - вылет в Украину - которые купили сразу три квартиры. Цены в евро. Е_В_Р_О. Это деньги такие. Цветные. 1+1 - это по-нашему - двушка... Прайс.
заметили, что турки перевели цены на отдых в евро на 2019 год? так что я и тут не удивлен, что и в недвиге тоже. жаль, дешево уже ничего не купить, бумага любого цвета тупо обесценивается!