Додано: Чет 13 гру, 2018 12:48

akurt написав: Это реклама или зачем приводятся ссылки на украинском валютном форуме на информацию страны-агрессора?

Лично я не открываю и не читаю. Это реклама или зачем приводятся ссылки на украинском валютном форуме на информацию страны-агрессора?Лично я не открываю и не читаю.

Валовые валютные резервы Центрального банка Турции за неделю уменьшились на 1,25 млрд долларов США, составив 14 сентября 68,92 млрд долларов США, что является самым низким показателем, зафиксированным с апреля 2010 года.Золотые резервы достигли 18,65 млрд долларов по сравнению с 18,58 млрд долларов, имевшимися на 7 сентября, цитирует газета Milliyet отчёт ЦБ.Надо сказать, что с начала года валовые валютные и золотые резервы Турции сократились более чем на 20 млрд долларов США до 87,58 млрд долларов. Данное обстоятельство связано с падением курса турецкой валюты примерно на 40% по отношению к доллару США. Кроме того, Центральному банку также пришлось финансировать увеличение дефицита счёта текущих операций в стране в отсутствие достаточного потока иностранных инвестиций.Турецкая национальная валюта подешевела в четверг на фоне опасений по поводу того, что Центральный банк может снизить базовую процентную ставку на 24% в связи с замедлением темпа инфляции. Согласно данным Турецкого статистического института (TurkStat), опубликованным в понедельник, инфляция в Турции в ноябре сократилась до 22,6% с 25,2% в предыдущем месяце.Лира сегодня подорожала на 0,7% до 5,35 за доллар США, уменьшив потери на целых 1%, после того, как за последние четыре дня потеряла примерно 3,5%.Центральный банк, находясь под давлением правительства, призывающего понизить процентные ставки, чтобы помочь стимулировать экономический рост, в сентябре запоздало поднял ставки на 625 базисных пунктов, чтобы остановить падение стоимости лиры. Президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал возражения против этого шагаА зачем господин-патриот здесь рекламирует турецкую недвижимость способствуя выводу валюты из страны?