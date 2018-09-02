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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:52

  kozlodoev написав:акурт уже второй раз "уходит", да все никак не уйдет. И никуда он в итоге не денется, так как выепываться - его стиль жизни

:P Не,он писАл,что работа новая подвернулась и он тут больше не появится (мало платят?) А вот жеж как оно бывает,пришлось вернутся.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:00

Как в том кино девушка в платочке произнесла: "Бедненький..."


Я же написал на понятном языке: "Завтра свято, Андрія". Первозванного.
Хочу зробити подарунок форумчанам.
Тимчасово повернувся. Маю час та натхнення.

А що, жабка таки давить? Грошви нема? Нервуєтесь?
У четвер не подаю. Не просіть.
А щось за темою гілки мождете сказати? Ні? Зовсім?
Зовсім погано...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 гру, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:02

... мрії збуваються©®™

... от, останім часом наслухавшись аудіо-книг Кіосакі і ще одної "руської" жіночки, яка "ворочає" нерухомістю у багатьох країнах світу....... - "готую" і себе, через рік-два-три/максимум, інвестувати половину/або й більшу половину "чужих" (кредитних) коштів у нерухомість(львівську)...

п. с.
...на моменті, "забиваю" собі в мізки думки з аудіо-книги Наполеона Хіла "Думай і багатій"!
п. с. 2
...якщо я ВЖЕ добився/здобув свою мрію/мету! https://youtu.be/6EqDb0flDmQ

- то наступну мету, досягти буде ЛЕГШЕ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:11

До речі, пан Долярчик: дуже зараз модна фішка - повчати тих, хто не хоче/не може працювати та чекає манни небесної.
Все просто:
- розказуєте їм, що запрошуєте на Навчання із заробляння великих і дуже великих грошей.
- встановлюєте плату за вхід не менше 1400 гривень. По секрету говорите: якщо є друзі - продай тим лохАм квитки із знижкою - по 800 гривень. Три квитка продаш - 800 гривень тобі.
- обіцяєш запросити американського професора, китайського міл"ярдера, новозеландського мага.
- ГОЛОВНЕ: наймаєш студентів найближчого "культпросвєтучилища" - треба як можна більше щоби танцювали та підбивали юрбу підстрибувати у кріслах арендованого залу та кричали: "Гроші! Іх єсть у нас!"
- обов"язково видаєш кожному Диплом або Сертифікат (купувати на складі канцелярських виробів, щоби було дешевше).

Успіх - 100 відсотків! В мене вже 2 родичі і 1 подружка жінки тим захворіли - кинули працювати зовсім, іздять по тих Презентаціях.
Схудли. Підстрибують. Мають вже по 5 дипломів та по 6 Сертифікатів.
Зараз торгують папером для виробів новорічних іграшок (калька кольорова) та чимось на гатунок Ґербалайф.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
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  #<1 ... 218219220221
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