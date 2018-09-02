Не,он писАл,что работа новая подвернулась и он тут больше не появится (мало платят?) А вот жеж как оно бывает,пришлось вернутся.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:52
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:00
Как в том кино девушка в платочке произнесла: "Бедненький..."
Я же написал на понятном языке: "Завтра свято, Андрія". Первозванного.
Хочу зробити подарунок форумчанам.
Тимчасово повернувся. Маю час та натхнення.
А що, жабка таки давить? Грошви нема? Нервуєтесь?
У четвер не подаю. Не просіть.
А щось за темою гілки мождете сказати? Ні? Зовсім?
Зовсім погано...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 гру, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:02
... мрії збуваються©®™
... от, останім часом наслухавшись аудіо-книг Кіосакі і ще одної "руської" жіночки, яка "ворочає" нерухомістю у багатьох країнах світу....... - "готую" і себе, через рік-два-три/максимум, інвестувати половину/або й більшу половину "чужих" (кредитних) коштів у нерухомість(львівську)...
п. с.
...на моменті, "забиваю" собі в мізки думки з аудіо-книги Наполеона Хіла "Думай і багатій"!
п. с. 2
...якщо я ВЖЕ добився/здобув свою мрію/мету!
- то наступну мету, досягти буде ЛЕГШЕ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:39
Неисповедимы дела, твои Господи!
ВОТ это модератор не удаляет:
Реклама и простыни с российских сайтов без указания источников от shapo не удаляются, несмотря на:
Только сейчас увидел что мой пост за 12 декабря ПОЛНОСТЬЮ удален.
А сейчас вот удален пост с такой фразой (реплика на пост Долярчика):
Розводять, ще й як...
Я ж вам реальні ціни для лохів навів.
Получается, я был прав в тексте того поста, который удалили.
Ха-ха-ха...
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
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