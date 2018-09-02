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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:55
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:58
Это реклама или зачем приводятся ссылки на украинском валютном форуме на информацию страны-агрессора?
Лично я не открываю и не читаю.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:11
Я думаю, что по кредитам надо %% платить и тело погашать. А для этого квартиры надо продавать. Уверен, что турки по ценам, привязанным к валюте, отличной от валюты их доходов покупают неохотно. Вся надежда на иностранцев. Но для иностранцев политическая и экономическая ситуация в Турции тоже предполагает определенный дисконт от цен, когда доллар стоил 2 лиры, а Эрдоган еще не строил из себя одного из лидеров исламского мира.
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:13
заметили, что турки перевели цены на отдых в евро на 2019 год? так что я и тут не удивлен, что и в недвиге тоже.
жаль, дешево уже ничего не купить, бумага любого цвета тупо обесценивается!
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:48
Валовые валютные резервы Центрального банка Турции за неделю уменьшились на 1,25 млрд долларов США, составив 14 сентября 68,92 млрд долларов США, что является самым низким показателем, зафиксированным с апреля 2010 года.
Золотые резервы достигли 18,65 млрд долларов по сравнению с 18,58 млрд долларов, имевшимися на 7 сентября, цитирует газета Milliyet отчёт ЦБ.
Надо сказать, что с начала года валовые валютные и золотые резервы Турции сократились более чем на 20 млрд долларов США до 87,58 млрд долларов. Данное обстоятельство связано с падением курса турецкой валюты примерно на 40% по отношению к доллару США. Кроме того, Центральному банку также пришлось финансировать увеличение дефицита счёта текущих операций в стране в отсутствие достаточного потока иностранных инвестиций.
Турецкая национальная валюта подешевела в четверг на фоне опасений по поводу того, что Центральный банк может снизить базовую процентную ставку на 24% в связи с замедлением темпа инфляции. Согласно данным Турецкого статистического института (TurkStat), опубликованным в понедельник, инфляция в Турции в ноябре сократилась до 22,6% с 25,2% в предыдущем месяце.
Лира сегодня подорожала на 0,7% до 5,35 за доллар США, уменьшив потери на целых 1%, после того, как за последние четыре дня потеряла примерно 3,5%.
Центральный банк, находясь под давлением правительства, призывающего понизить процентные ставки, чтобы помочь стимулировать экономический рост, в сентябре запоздало поднял ставки на 625 базисных пунктов, чтобы остановить падение стоимости лиры. Президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал возражения против этого шага
А зачем господин-патриот здесь рекламирует турецкую недвижимость способствуя выводу валюты из страны?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:54
... за крок до перевороту думок ©
.... виходить тоді, що треба "позбуватись" будь-якого кольорового паперу!
- кудись його інвестувати.....
- а от куди саме?
- вічне питання....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:38
Пан Долярчик!
В мене э рукопис книги "27 000 методів інвестицій".
Методи мною викладені від тих, що мають найнижчій рейтинг, до тих, що мають найвищий.
Наведу полярні.
Метод 1. Інвестувати у порятунок робітника, який підійшов до вас в той час, коли ви прийшли перевірити, як іде робота з ремонту купленої рік тому "двушки". Робітник повідомив, що дуже хвора мама, він нервується та переживає за те, на її порятунок треба терміново 1 800 гривень. Просить зайняти цю суму - віддасть із заробітної плати. Прораб обіцяє виплатити зарплату із ваших коштів тільки після закінчення роботи. І це дуже правильно. І це відповідає вашим інтересам. Робітник працює сумлінно. Сказати чесно робітнику, що у Вас немає 1800 гривень готівкою, витягти із кишені 80 доларів та видати на порятунок мами. У наступний візит дізнатися, що робітник звільнився. Ще через місяць дізнатися, що він опинився в Італії на заробітках. Перехрестится та побажати здоров"я не тільки мамі робітника, а й робітнику. Вкладення у Богоугодну справу - то дуже гарна та безпрошграшна інвестиція.
Метод 27 000. Перебуваючи студентом Arizona state university (100 000 студентів), де навчаєшся за рахунок кредита під гарантії дядька, який є громадянином США, відвідати пару занять із йоги, де познайомитися із тендітною красунею, яка зовні нагадує Бабу-ягу із дитячого мультфільма. Інвестувати в ту красуню, все те (правильніше - "весь той"), що маєш під час купання в душі після занять. Після весілля здіснити подорож у рідне село із молодою жінкою, показуючи селянам паспорт громадянина США. Після повернення у США оселитися у двоповерховому будинку, які подарували зятю батьки молодої жінки, які займаються продажем нерухомості в США. Піти на роботу в компанію Google із зарплатою в 120 000 доларів на рік.
P.S. Оскільки рукопис є рукописом, прошу ніде не цитувати без дозволу автора. Мені не варто нагадувати - постійний читач і так те знає, але: як завжди, автор пише виключно правду, засновану на власному досвіді, або користуючись перевіреними власними джерелами, відповідає за кожну цифру та кожен факт.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 гру, 2018 13:56, всього редагувалось 1 раз.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:52
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:02
... мрії збуваються©®™
... от, останім часом наслухавшись аудіо-книг Кіосакі і ще одної "руської" жіночки, яка "ворочає" нерухомістю у багатьох країнах світу....... - "готую" і себе, через рік-два-три/максимум, інвестувати половину/або й більшу половину "чужих" (кредитних) коштів у нерухомість(львівську)...
п. с.
...на моменті, "забиваю" собі в мізки думки з аудіо-книги Наполеона Хіла "Думай і багатій"!
п. с. 2
...якщо я ВЖЕ добився/здобув свою мрію/мету!
- то наступну мету, досягти буде ЛЕГШЕ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:43
Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!
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