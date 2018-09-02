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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:55
asti написав:
Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!
.. крім п. Акурта, по-ходу - нема! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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