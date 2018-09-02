Додано: Суб 15 гру, 2018 10:46

asti написав: Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??! Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!

"по ходу" - нема... Так, пусті балачки...При чому панове - не володіючи нічим - не хочуть отримувати інформацію. Не знаю, чому...Про закордонну нерухомість - на тему гілки...1. Вчора вигулював свого песика та зустрів мешканця свого будинку (зданий восени 2015 року, вільний продаж квартир був з грудня 2015 до вересня 2017 року. Я той будинок і знайшов саме у 2015 року і кожного року, приїжджаючи в Анталію по декілька разів на рік, все ходив навкруги та облизувався...). Сказав, що буде виставляти на продаж свою "1+1" заойро. То інфа для пана- він все думає, чи то інвестиція, чи ні. Купив той пан, як і я - у вересні 2017 року - за 50 000$. У порівняні з моєю квартирою є і "плюси", і мінуси" - у нього площа на 2 квадрати більша, за рахунок "прихожки". Але вхід у квартиру відразу поруч із дверми ліфта. Провів він у квартиру газ (розведення газових труб є у під"їзді - а заведення у квартиру газової труби та встановлення батарей опалення (всі комунікації прокладено під час будівництва) - додаткова послуга - 1 день - із встановленням газового двоконтурного котла - здається Vaillant - обходиться приблизно в 1000$). Другий поверх. Кондиціонери, вся побутова техніка- Samsung, мебльована. Вид на плавальний басейн та сусідні будиники. Я її теж дивився, але ми із жінкою вибрали вид на гори. Ну, ви ж розумієте - 55 000 ойро - то "хотєлки". Але, думаю, 53 000 ойро - ціна реальна та правильна...2. На тому тижні приятелі - наші - українці - купили квартиру таку ж - "1+1" - в Іспанії. Місто Бенідорм.Ану, панове, витягуйте із кишень калькулятори...- Квартира 1+1, площа 55 м2+ тераса 23 м2....- гараж...- якась кладова чи комора - до квартири...ойро.Із інтересом подивився відео чудових апартаментів пана- скажу, що радий за нього: дочекався. Зовні непогана якість. Правда, знайома річ: бетонний параллелепіпед в середині...Ой, і роботи, ой і роботи... Тримайтеся, панПриятелі завршують ремонт двушки біля Victoria gardens у Львові - вже не вкладаються у 10 000 долярів.Під квартирантів. Хочуть 12 000 гривень на місяць.Про ремонти квартир в Анталії та в Іспанії не питайте: квартири проаються з повним дизайнерським ремонтом, євростандарт. У мене квартира в стилі "модерн". Дуже вдало зроблена спальня: я встановив на задню частину двоспального ліжка компактний проектор і дивлюсь фільми, лежачі в кроваті. Екран - на всю стіну. Стіна спальні - як спеціально - пофарбованоа в снігово-білий колір. Дуже зручно.