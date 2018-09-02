.. крім п. Акурта, по-ходу - нема! )))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.. крім п. Акурта, по-ходу - нема! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:46
"по ходу" - нема... Так, пусті балачки...
При чому панове - не володіючи нічим - не хочуть отримувати інформацію. Не знаю, чому...
Про закордонну нерухомість - на тему гілки...
1. Вчора вигулював свого песика та зустрів мешканця свого будинку (зданий восени 2015 року, вільний продаж квартир був з грудня 2015 до вересня 2017 року. Я той будинок і знайшов саме у 2015 року і кожного року, приїжджаючи в Анталію по декілька разів на рік, все ходив навкруги та облизувався...). Сказав, що буде виставляти на продаж свою "1+1" за 55 000 ойро. То інфа для пана airmax78 - він все думає, чи то інвестиція, чи ні. Купив той пан, як і я - у вересні 2017 року - за 50 000$. У порівняні з моєю квартирою є і "плюси", і мінуси" - у нього площа на 2 квадрати більша, за рахунок "прихожки". Але вхід у квартиру відразу поруч із дверми ліфта. Провів він у квартиру газ (розведення газових труб є у під"їзді - а заведення у квартиру газової труби та встановлення батарей опалення (всі комунікації прокладено під час будівництва) - додаткова послуга - 1 день - із встановленням газового двоконтурного котла - здається Vaillant - обходиться приблизно в 1000$). Другий поверх. Кондиціонери, вся побутова техніка- Samsung, мебльована. Вид на плавальний басейн та сусідні будиники. Я її теж дивився, але ми із жінкою вибрали вид на гори. Ну, ви ж розумієте - 55 000 ойро - то "хотєлки". Але, думаю, 53 000 ойро - ціна реальна та правильна...
2. На тому тижні приятелі - наші - українці - купили квартиру таку ж - "1+1" - в Іспанії. Місто Бенідорм.
Ану, панове, витягуйте із кишень калькулятори...
- Квартира 1+1, площа 55 м2+ тераса 23 м2....
- гараж...
- якась кладова чи комора - до квартири...
- 120 000 ойро.
Із інтересом подивився відео чудових апартаментів пана Долярчика - скажу, що радий за нього: дочекався. Зовні непогана якість. Правда, знайома річ: бетонний параллелепіпед в середині...
Ой, і роботи, ой і роботи... Тримайтеся, пан Долярчик.
Приятелі завршують ремонт двушки біля Victoria gardens у Львові - вже не вкладаються у 10 000 долярів.
Під квартирантів. Хочуть 12 000 гривень на місяць.
Про ремонти квартир в Анталії та в Іспанії не питайте: квартири проаються з повним дизайнерським ремонтом, євростандарт. У мене квартира в стилі "модерн". Дуже вдало зроблена спальня: я встановив на задню частину двоспального ліжка компактний проектор і дивлюсь фільми, лежачі в кроваті. Екран - на всю стіну. Стіна спальні - як спеціально - пофарбованоа в снігово-білий колір. Дуже зручно.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:24
Щодо інвестицій.
Вчора вивчав новеньке для мене - і недоступне для багатьох.
Тут є можливість для клієнта банку розміщувати кошти на умовах Overnight без всяких посередників та брокерів.
1. Маєте рахунки в банку у турецьких лірах та в доларах США.
2. Поклали на рахунок в доларах, наприклад, вільних до понеділка 10 000 доларів.
3. Дивитесь на курс доллар-ліра. Конвертація в інет-банкінгу іде за курсом Світового ринку із "заморозкою" курса на 8 хвилин. Тобто: натискаєте кнопку "конвертувати долари в ліру" - висвічується курс конвертації на дану мить - затримка на 8 хвилин. Вам на роздуми та натискання кнопок - 8 хвилин. Погоджуєтесь - миттєво ваші кошти на рахунку в лірах. Затрималися - там вказують час - курс змінився. Новий курс є для вас справедивим на протязі 8 хвилин. Думаєте.
4. Головне - виконати операцію до 18-00 (17-00 за Києвом).
5. Розміщення коштів на умовах Overnight - під 13 відсотків річних. Гроші повертаются на рахунок о 9-00 наступного РОБОЧОГО дня. Розіміщення коштів - прямо на ваших сторінках інет-банкінгу, головне - до 18-00.
6. Оскільки вчора п"ятниця, то гроші повертаються в понеділок 17 грудня о 9-00.
7. Банк, звісно, не благодійна контора, і курс купівлі-продажу встановлює так: купівля ВИЩЕ, ніж в самих крутих обмінниках (вчора в "крутих" - купівля долара 5,30) а продаж - нижче (вчора в "крутих" обмінниках - 5,40).
8. Припустимо, зливаєте 10000 доларів по 5,375. По 5,40 в п"ятницю навряд чи вдалося. Курс закриття - на екрані:
9. Подивимося... Гроші повертаються на рахунок у лірах в понеділок - натискання трьох кнопок - і вони вже на рахунку в доларах США. Доречі, така операція зараз в банках Україні неможлива - наприклад, ви не можете за власні гривні купити долари на свій рахунок у доларах в інет-банкінгу. Тільки собисто у відділенні. Принаймні в Приваті. Поки є час. Підрахуємо, як казав колись пан "Підрахуй" з Одеси.
10000х5,375=53750 турецьких лір.
За одну ніч буде нараховано (якщо помиляюся, поправте): (53750х13/365)/100=19,14 ліри.
Якщо відкупитися за ту саму ціну - прибуток складе 20 лір. Дурничка, можна купити 4 пачки молока, дві курки або пів-кіло риби "Дорадо". За вихідні - майже 60 лір.
Вже краще, можна добре повечеряти в ресторації (друга страва 17-25 лір), ще й вистачить на пиво.
Подивимося, що буде в понеділок.
Тут що інтересно - втрати - якщо і будуть - буцім-то несуттєві. Тобто ризик є, але невеликий.
Серед ризиків - 15 відсотків податку від прибутку від депозиту.
Але, хто не ризикує - той не п"є шампанське!
(Пляшка - 33 ліри. Брют. Біле).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 гру, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:38
Это что.
Вот недавно в Украине купил на 10000 баксов гривен по 28,0 , а после введения военного положения продал по 28,4. А через 3-4 дня опять откупился на 28,0. И получил 0,4х10000=4000 грн.
И сколько пачек молока или курок на Бесарабке можно купить?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:44
Успехов в трудном деле. Кстати, "Бессарабка" пишется с двумя "с".
Форумчанин V2 вас очень очень наругает.
Операция хорошая.
Главное, знать, где купить и где продать 10 000 $ наличкой.
Правда, зря вы поспешили и не купили сегодня по 27,98 на Зеленій у Львові...
Я бы дал телефон...
А так цифра 4000 гривен - хорошая.
Можно заплатить за ноябрь или за декабрь за газ в частном доме.
А можно купить - дайте сообразить - три индюшки на Бессарабке.
Тут один мой апологет-форумчанин купил еще осенью 2017 баксы по 28,5 с надеждой их продать форумчанам в январе 2018 по 30.
Знаем и такое.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 гру, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:56
Абсолютно никаких трудностей.
Баксы сдаются на подъеме когда на них спрос, а покупаются когда падают в любой обменке по 500-1000.
4000 за газ в частном доме это нужно дом большой и неутепленный.
Индюшки по 1330грн за шт. при стоимости 200грн/кг почти 7 кг.
Вы что, подъезд на день благодарения решили накормить?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:15
Классно звучит:
"Баксы сдаются на подъеме когда на них спрос, а покупаются когда падают в любой обменке по 500-1000."
Очень дельно. Ново. Свежо. Можно устроиться на работу в "Школу успеха" где-нибудь в Шепетовке.
Там если рассказать, как надо бегать по обменам сдавая-покупая по 500 долларов - минимум четверть зала сразу побежит. Успех гарантирован.
Индюшка массой в 7 кг продается в наши дни за 1100-1200 гривен.
То вы не тех индюшек покупаете.
4000 грн. за газ? Подсчитаем - думаю, вы никогда не имели и не имеете частный дом. Даже утепленный. И, конечно, не платили за потребленный газ в частном доме.
4000/8,549=467 кубических метров газа.
300-500 кубических метров газа - это абсолютно нормальный расход для декабря для дома в 2 этажа.
Как говорят мои приятели во Львове - если заезжают все дети и внуки - уходит даже 1000 кубических метров в месяц.
Кстати, о недвиге: выставили дом на продажу.
Старт цены - 600 000 долларов. Нет никто.
Снизили до 500 000 долларов - нет никто.
Снизили до 400 000 долларов - нет никто.
Позвонил один с вопросом 300 000? - Послали... Дом хороший, 3 этажа, сауна, баня. Бассейн.
А так в обычном доме в январе может быть и 600 кубических метров.
У меня у приятелей частный дом - 2 этажа 180 квадратов - держатся на уровне не выше 300-350 кубов.
Экономят приятели, протапливают часть дня камином. Дрова буковые.
Так что полет нормальный!
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
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