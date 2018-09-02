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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:25

  akurt написав:
  Долярчик написав:
  change_pm написав:бумага любого цвета тупо обесценивается!

.... виходить тоді, що треба "позбуватись" будь-якого кольорового паперу!
- кудись його інвестувати.....
- а от куди саме?
- вічне питання....


Пан Долярчик!
В мене э рукопис книги "27 000 методів інвестицій".
Методи мною викладені від тих, що мають найнижчій рейтинг, до тих, що мають найвищий.
Наведу полярні.

Метод 1. Інвестувати у порятунок робітника, який підійшов до вас в той час, коли ви прийшли перевірити, як іде робота з ремонту купленої рік тому "двушки". Робітник повідомив, що дуже хвора мама, він нервується та переживає за те, на її порятунок треба терміново 1 800 гривень. Просить зайняти цю суму - віддасть із заробітної плати. Прораб обіцяє виплатити зарплату із ваших коштів тільки після закінчення роботи. І це дуже правильно. І це відповідає вашим інтересам. Робітник працює сумлінно. Сказати чесно робітнику, що у Вас немає 1800 гривень готівкою, витягти із кишені 80 доларів та видати на порятунок мами. У наступний візит дізнатися, що робітник звільнився. Ще через місяць дізнатися, що він опинився в Італії на заробітках. Перехрестится та побажати здоров"я не тільки мамі робітника, а й робітнику. Вкладення у Богоугодну справу - то дуже гарна та безпрошграшна інвестиція.

Метод 27 000. Перебуваючи студентом Arizona state university (100 000 студентів), де навчаєшся за рахунок кредита під гарантії дядька, який є громадянином США, відвідати пару занять із йоги, де познайомитися із тендітною красунею, яка зовні нагадує Бабу-ягу із дитячого мультфільма. Інвестувати в ту красуню, все те (правильніше - "весь той"), що маєш під час купання в душі після занять. Після весілля здіснити подорож у рідне село із молодою жінкою, показуючи селянам паспорт громадянина США. Після повернення у США оселитися у двоповерховому будинку, які подарували зятю батьки молодої жінки, які займаються продажем нерухомості в США. Піти на роботу в компанію Google із зарплатою в 120 000 доларів на рік.

P.S. Оскільки рукопис є рукописом, прошу ніде не цитувати без дозволу автора. Мені не варто нагадувати - постійний читач і так те знає, але: як завжди, автор пише виключно правду, засновану на власному досвіді, або користуючись перевіреними власними джерелами, відповідає за кожну цифру та кожен факт.

метод 27000, передумова: дядько в США, який дає гарантії
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:29

  asti написав:Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!

я не купив, але був за пару кроків, щоб купити щось в Польщі...
наразі бажання не пропало, але покупка відтерміновується...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:32

  shapo написав:
  akurt написав:Тут що інтересно - втрати - якщо і будуть - несуттєві. Тобто ризик є, але невеликий.


Это что.
Вот недавно в Украине купил на 10000 баксов гривен по 28,0 , а после введения военного положения продал по 28,4. А через 3-4 дня опять откупился на 28,0. И получил 0,4х10000=4000 грн.
И сколько пачек молока или курок на Бесарабке можно купить?

а могло полетіти на 30 і не відкочуватися, скільки баначок валідолу треба було би купити, щоб заспокоїтися?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 гру, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:37

Пан flyman має рацію: у хлопа був і є дядько, який має "Green card".
Кредити на навчання студентам вbдаються під гарантії або громадянина США, а бо під гарантії того, хто має "Green card". Так і є.
Хлоп вчився 4 роки - отримав ступінь "Bachelor degree".
Зазвичай такі випускники шукають роботу десь 3 місяці.
Довго чи ні? Як гадати. Справа не в тому, що роботи немає, а шукають престижну, грошовиту та перспективну.
У того хлопа була робота така, що їхав додому 1,5 години, весь час в пробках.
Тільки заради того не подобалася. Добививася та стукав у різні двері.
Достукався до Google.
Берем калькулятор:
- навчання 4 роки в престижному університеті - разом із проживанням, харчуванням, страховкою: 53 000$ х 4= 212 000 долярів.
- відсотки за кредитом - точно не пам"ятаю - щось чи 8 чи 5. Нехай 15 000 долярів.
- разом 230 000 долярів нехай буде.

Це - інвестиція.

Прибуток:
- громадянство США після того, як оженився на одній тендітній пані.
- двоповерховий будинок у курортному містечку на півдні від Сан Францисько (подарунок від тещі та тестя за чоловічу гідність).
- Робота в компанії Google із зарплатою 120 000 на рік (податків сплатить десь 30 000 доларів).
- поверненя всієї суми кредиту на навчання - думаю за 10 років справиться. Дякувати дядькові буде не грошима, а вклонившись у пояс.

Для довідки (важливо, бо якщо хлоп не оженится на тендітній пані, то...): адміністрація президента Трампа прийняла зміни у законодавстві, згідно із якими візи для роботи в США типу Н1 можуть отимати в спрощенному режимі випускники університетів США, зміни осені 2018.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 гру, 2018 13:50, всього редагувалось 1 раз.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:40

  flyman написав:
  asti написав:Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!

я не купив, але був за пару кроків, щоб купити щось в Польщі...
наразі бажання не пропало, але покупка відтерміновується...


Пан flyman!
Зараз те вивчають приятелі - в Варшаві.
Трохе ціна кусається: 1400-2400 ойро квадрат.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

щоб отримати роботу в FAANG можна закінчити вуз і в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:53

  akurt написав:
  flyman написав:
  asti написав:Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!

я не купив, але був за пару кроків, щоб купити щось в Польщі...
наразі бажання не пропало, але покупка відтерміновується...


Пан flyman!
Зараз те вивчають приятелі - в Варшаві.
Трохе ціна кусається: 1400-2400 ойро квадрат.


у В-ві низька дохідність, найвища на Шльонску
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 219220221222
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