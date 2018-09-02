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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:25
akurt написав: Долярчик написав: change_pm написав:
бумага любого цвета тупо обесценивается!
.... виходить тоді, що треба "позбуватись" будь-якого кольорового паперу!
- кудись його інвестувати.....
- а от куди саме?
- вічне питання....
Пан Долярчик!
В мене э рукопис книги "27 000 методів інвестицій".
Методи мною викладені від тих, що мають найнижчій рейтинг, до тих, що мають найвищий.
Наведу полярні.Метод 1.
Інвестувати у порятунок робітника, який підійшов до вас в той час, коли ви прийшли перевірити, як іде робота з ремонту купленої рік тому "двушки". Робітник повідомив, що дуже хвора мама, він нервується та переживає за те, на її порятунок треба терміново 1 800 гривень. Просить зайняти цю суму - віддасть із заробітної плати.
Прораб обіцяє виплатити зарплату із ваших коштів тільки після закінчення роботи. І це дуже правильно. І це відповідає вашим інтересам. Робітник працює сумлінно. Сказати чесно робітнику, що у Вас немає 1800 гривень готівкою, витягти із кишені 80 доларів та видати на порятунок мами. У наступний візит дізнатися, що робітник звільнився. Ще через місяць дізнатися, що він опинився в Італії на заробітках.
Перехрестится та побажати здоров"я не тільки мамі робітника, а й робітнику. Вкладення у Богоугодну справу - то дуже гарна та безпрошграшна інвестиція.Метод 27 000.
Перебуваючи студентом Arizona state university
(100 000 студентів), де навчаєшся за рахунок кредита під гарантії дядька, який є громадянином США, відвідати пару занять із йоги, де познайомитися із тендітною красунею, яка зовні нагадує Бабу-ягу із дитячого мультфільма. Інвестувати в ту красуню, все те (правильніше - "весь той"), що маєш під час купання в душі після занять. Після весілля здіснити подорож у рідне село із молодою жінкою, показуючи селянам паспорт громадянина США. Після повернення у США оселитися у двоповерховому будинку, які подарували зятю батьки молодої жінки, які займаються продажем нерухомості в США. Піти на роботу в компанію Google
із зарплатою в 120 000 доларів на рік.P.S.
Оскільки рукопис є рукописом, прошу ніде не цитувати без дозволу автора. Мені не варто нагадувати - постійний читач і так те знає, але: як завжди, автор пише виключно правду, засновану на власному досвіді, або користуючись перевіреними власними джерелами, відповідає за кожну цифру та кожен факт.
метод 27000, передумова: дядько в США, який дає гарантії
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:29
asti написав:
Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!
я не купив, але був за пару кроків, щоб купити щось в Польщі...
наразі бажання не пропало, але покупка відтерміновується...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:32
shapo написав: akurt написав:
Тут що інтересно - втрати - якщо і будуть - несуттєві. Тобто ризик є, але невеликий.
Это что.
Вот недавно в Украине купил на 10000 баксов гривен по 28,0 , а после введения военного положения продал по 28,4. А через 3-4 дня опять откупился на 28,0. И получил 0,4х10000=4000 грн.
И сколько пачек молока или курок на Бесарабке можно купить?
а могло полетіти на 30 і не відкочуватися, скільки баначок валідолу треба було би купити, щоб заспокоїтися?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 15 гру, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:37
Пан flyman має рацію: у хлопа був і є дядько, який має "Green card".
Кредити на навчання студентам вbдаються під гарантії або громадянина США, а бо під гарантії того, хто має "Green card". Так і є.
Хлоп вчився 4 роки - отримав ступінь "Bachelor degree".
Зазвичай такі випускники шукають роботу десь 3 місяці.
Довго чи ні? Як гадати. Справа не в тому, що роботи немає, а шукають престижну, грошовиту та перспективну.
У того хлопа була робота така, що їхав додому 1,5 години, весь час в пробках.
Тільки заради того не подобалася. Добививася та стукав у різні двері.
Достукався до Google.
Берем калькулятор:
- навчання 4 роки в престижному університеті - разом із проживанням, харчуванням, страховкою: 53 000$ х 4= 212 000 долярів.
- відсотки за кредитом - точно не пам"ятаю - щось чи 8 чи 5. Нехай 15 000 долярів.
- разом 230 000 долярів нехай буде.
Це - інвестиція.
Прибуток:
- громадянство США після того, як оженився на одній тендітній пані.
- двоповерховий будинок у курортному містечку на півдні від Сан Францисько (подарунок від тещі та тестя за чоловічу гідність).
- Робота в компанії Google із зарплатою 120 000 на рік (податків сплатить десь 30 000 доларів).
- поверненя всієї суми кредиту на навчання - думаю за 10 років справиться. Дякувати дядькові буде не грошима, а вклонившись у пояс.
Для довідки (важливо, бо якщо хлоп не оженится на тендітній пані, то...): адміністрація президента Трампа прийняла зміни у законодавстві, згідно із якими візи для роботи в США типу Н1 можуть отимати в спрощенному режимі випускники університетів США, зміни осені 2018.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 15 гру, 2018 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:40
flyman написав: asti написав:
Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!
я не купив, але був за пару кроків, щоб купити щось в Польщі...
наразі бажання не пропало, але покупка відтерміновується...
Пан flyman
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Зараз те вивчають приятелі - в Варшаві.
Трохе ціна кусається: 1400-2400 ойро квадрат.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:52
щоб отримати роботу в FAANG можна закінчити вуз і в Україні
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:53
akurt написав: flyman написав: asti написав:
Я так и не понял, здесь вообще есть люди, что-то купившие за бугром или реально чем то владеющие??!
я не купив, але був за пару кроків, щоб купити щось в Польщі...
наразі бажання не пропало, але покупка відтерміновується...
Пан flyman
!
Зараз те вивчають приятелі - в Варшаві.
Трохе ціна кусається: 1400-2400 ойро квадрат.
у В-ві низька дохідність, найвища на Шльонску
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:28
КУМЕДНА АРИФМЕТИКА ПРО ДОХІДНІСТЬ
Дано: куплена "двушка" у Львові на початку року 2018. Щось за 45 000 - 50 000 доларів (точно історія вже мовчить, бо оплата шла гривнями). "Вкинуто" в ремонт та обладнання на сьогодні 20 000 долярів (ремонт гарний, дизайнерський, техніка не дешева).
Під квартирантів. Гарних. Дорогих.
Маємо в знаменнику: 65 000-70 000 долярів.
Знайти: за скільки треба здавати квратирантам при бажаній доходності в 9 відсотків річних по валюті. Термін окупності?
Розв"язок:
1) Задано дохідність: (9х65 000)/100=5850 $ на рік.
2) У перерахунку на місяць: 5850/12=487,5 $ або 487,5х28,05=13 893 гривні на місяць.
Думаю, реально знайдуть квартирантів на 14 000 гривень.
3) Термін окупності: 65000/5850=11 (одинадцять) років.
Висновок: не вигідно. Прийнятий в Україні серед середнього бізнесу термін окупності капіталовкладень - не більше 8 років.
НДР (для відмінників Економічного ліцею): методи зменшення терміну окупності?
а) 65000/8=8125 $ на рік, або 8125/12=677$ на місяць.
б) Необхідна плата квартирантам за задоволення: 677$х28,05=18 900 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете такого).
в) Зниження витрат на ремонт квартири до 10 000$. Тоді: (55000$х9)/100=4950$ на рік або 412,5$ на місяць, або 11756 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: знайдете такого квартиранта легко)
г) термін окупності: 55000/(12х412,5)=11 років. Не вигідно.
д) бажана плата від квартирантів: ((55000/8)/12)х28,05=16 328 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете на 16350 в місяць).
Приємні плюшки: долар по 26,50.
Ризики: гривня по 30. Зношення квартири. Витрати на ремонт - за 11 років точно все поламається хоч один раз.
Тупік?
P.S. особисто мені якось не дуже подобається чекати повернення вкладених коштів - тільки повернення - 11 років.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:39
akurt написав:КУМЕДНА АРИФМЕТИКА ПРО ДОХІДНІСТЬДано:
куплена "двушка" у Львові на початку року 2018. Щось за 45 000 - 50 000 доларів (точно історія вже мовчить, бо оплата шла гривнями). "Вкинуто" в ремонт та обладнання на сьогодні 20 000 долярів (ремонт гарний, дизайнерський, техніка не дешева
).
Під квартирантів. Гарних. Дорогих.
Маємо в знаменнику: 65 000-70 000 долярів.Знайти:
за скільки треба здавати квратирантам при бажаній доходності в 9 відсотків річних по валюті. Термін окупності?
Розв"язок:
1) Задано дохідність: (9х65 000)/100=5850 $ на рік.
2) У перерахунку на місяць: 5850/12=487,5 $ або 487,5х28,05=13 893 гривні на місяць.
Думаю, реально знайдуть квартирантів на 14 000 гривень.
3) Термін окупності: 65000/5850=11
(одинадцять) років.
Висновок: не вигідно.
Прийнятий в Україні серед середнього бізнесу термін окупності капіталовкладень - не більше 8
років.
НДР (для відмінників Економічного ліцею
): методи зменшення терміну окупності?
а) 65000/8=8125 $ на рік, або 8125/12=677$ на місяць.
б) Необхідна плата квартирантам за задоволення: 677$х28,05=18 900 гривень на місяць.(зауваження ріелтора: не знайдете такого
).
в) Зниження витрат на ремонт квартири до 10 000$. Тоді: (55000$х9)/100=4950$ на рік або 412,5$ на місяць, або 11756 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: знайдете такого квартиранта легко
)
г) термін окупності: 55000/(12х412,5)=11 років. Не вигідно.
д) бажана плата від квартирантів: ((55000/8)/12)х28,05=16 328 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете на 16350 в місяць
).
Приємні плюшки: долар по 26,50.
Ризики: гривня по 30. Зношення квартири. Витрати на ремонт - за 11 років точно все поламається хоч один раз.
Тупік?P.S.
особисто мені якось не дуже подобається чекати повернення вкладених коштів - тільки повернення - 11 років.
залежить від горизонту планування.
можливо тре змінити стратегію, купляти на дні, а продавати на піку:
напр, вкластися в повітря котловану у 2015, до кінця 2018 отримати свідоство власності і зробити ремонт, пережити чергову кризу із долярчиками (на рахунку в банку в Польщі, як варіант), після кризи - черговий цикл купи-продая в 4 роки. Правда ще 4 роки тре чекати дна цін РН.
п.с.
А не можна зараз продати по ціні котлован+ремонт+премія за ризик і запасти на дно з кешем (польский банк із довідкою про дохід з продажу із неньки)?
п.п.с.
заодно для Долярчика алгоритм.
При чому зараз може продати свою прелєсць, зароблене порозпихувати в кілька банків під 6% у валюті, за відсотки орендувати, з"їхавши від тещі.
крім того не болить голова щодо ремонту...
Після чергової кризи, коли виженуть "папіредників" і почнеться нова хвиля "пакращень" вкластися в котлован (або вторинку).
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 15 гру, 2018 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:50
Можливо, й можна.
Але ті пани не хочуть до Польщі.
Живуть у селі.
Буряки полоти не хочуть.
Свиней та індичок теж не хочуть.
Під грушею - як не копнуть - гроші.
Якщо не встигнуть вкласти - вже зять забрав...
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