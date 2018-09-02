akurt написав:

Долярчик написав: change_pm написав: бумага любого цвета тупо обесценивается! бумага любого цвета тупо обесценивается!

.... виходить тоді, що треба "позбуватись" будь-якого кольорового паперу!

- кудись його інвестувати.....

- а от куди саме?

- вічне питання.... .... виходить тоді, що треба "позбуватись" будь-якого кольорового паперу!- кудись його інвестувати.....- а от куди саме?- вічне питання....

Метод 1.

Просить зайняти цю суму - віддасть із заробітної плати.

в Італії на заробітках.

Метод 27 000.

ПанВ мене э рукопис книги "27 000 методів інвестицій".Методи мною викладені від тих, що мають найнижчій рейтинг, до тих, що мають найвищий.Наведу полярні.Інвестувати у порятунок робітника, який підійшов до вас в той час, коли ви прийшли перевірити, як іде робота з ремонту купленої рік тому "двушки". Робітник повідомив, що дуже хвора мама, він нервується та переживає за те, на її порятунок треба терміново 1 800 гривень.Прораб обіцяє виплатити зарплату із ваших коштів тільки після закінчення роботи. І це дуже правильно. І це відповідає вашим інтересам. Робітник працює сумлінно. Сказати чесно робітнику, що у Вас немає 1800 гривень готівкою, витягти із кишені 80 доларів та видати на порятунок мами. У наступний візит дізнатися, що робітник звільнився. Ще через місяць дізнатися, що він опинивсяПерехрестится та побажати здоров"я не тільки мамі робітника, а й робітнику. Вкладення у Богоугодну справу - то дуже гарна та безпрошграшна інвестиція.Перебуваючи студентом Arizona state university (100 000 студентів), де навчаєшся за рахунок кредита під гарантії дядька, який є громадянином США, відвідати пару занять із йоги, де познайомитися із тендітною красунею, яка зовні нагадує Бабу-ягу із дитячого мультфільма. Інвестувати в ту красуню, все те (правильніше - "весь той"), що маєш під час купання в душі після занять. Після весілля здіснити подорож у рідне село із молодою жінкою, показуючи селянам паспорт громадянина США. Після повернення у США оселитися у двоповерховому будинку, які подарували зятю батьки молодої жінки, які займаються продажем нерухомості в США. Піти на роботу в компанію Google із зарплатою в 120 000 доларів на рік.Оскільки рукопис є рукописом, прошу ніде не цитувати без дозволу автора. Мені не варто нагадувати - постійний читач і так те знає, але: як завжди, автор пише виключно правду, засновану на власному досвіді, або користуючись перевіреними власними джерелами, відповідає за кожну цифру та кожен факт.