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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:54

  akurt написав:Можливо, й можна.
Але ті пани не хочуть до Польщі.
Живуть у селі.
Буряки полоти не хочуть.
Свиней та індичок теж не хочуть.
Під грушею - як не копнуть - гроші.
Якщо не встигнуть вкласти - вже зять забрав...

до Польщі долярчики від продажу, а пани можуть тут лишатися на Всходніх Кресах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:58

Ви так упевнені у неминучій кризі? Зазвичай, якщо про те всі говорять - воно не стається! Мене, наприклад, більше турбує можливе повномасштабне вторгнення північно-східного сусіда з усіма витікаючими///
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:05

  akurt написав:КУМЕДНА АРИФМЕТИКА ПРО ДОХІДНІСТЬ

Дано: куплена "двушка" у Львові на початку року 2018. Щось за 45 000 - 50 000 доларів (точно історія вже мовчить, бо оплата шла гривнями). "Вкинуто" в ремонт та обладнання на сьогодні 20 000 долярів (ремонт гарний, дизайнерський, техніка не дешева).
Під квартирантів. Гарних. Дорогих.
Маємо в знаменнику: 65 000-70 000 долярів.

Знайти: за скільки треба здавати квратирантам при бажаній доходності в 9 відсотків річних по валюті. Термін окупності?

Розв"язок:
1) Задано дохідність: (9х65 000)/100=5850 $ на рік.
2) У перерахунку на місяць: 5850/12=487,5 $ або 487,5х28,05=13 893 гривні на місяць.
Думаю, реально знайдуть квартирантів на 14 000 гривень.
3) Термін окупності: 65000/5850=11 (одинадцять) років.
Висновок: не вигідно. Прийнятий в Україні серед середнього бізнесу термін окупності капіталовкладень - не більше 8 років.

НДР (для відмінників Економічного ліцею): методи зменшення терміну окупності?
а) 65000/8=8125 $ на рік, або 8125/12=677$ на місяць.
б) Необхідна плата квартирантам за задоволення: 677$х28,05=18 900 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете такого).
в) Зниження витрат на ремонт квартири до 10 000$. Тоді: (55000$х9)/100=4950$ на рік або 412,5$ на місяць, або 11756 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: знайдете такого квартиранта легко)
г) термін окупності: 55000/(12х412,5)=11 років. Не вигідно.
д) бажана плата від квартирантів: ((55000/8)/12)х28,05=16 328 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете на 16350 в місяць).
Приємні плюшки: долар по 26,50.
Ризики: гривня по 30. Зношення квартири. Витрати на ремонт - за 11 років точно все поламається хоч один раз.
Тупік?

P.S. особисто мені якось не дуже подобається чекати повернення вкладених коштів - тільки повернення - 11 років.

Амортизацію слід врахувати.
Податок від оренди нерухомості.
Задати 3 сценарії по курсу гривні: значне падіння, незначні коливання і поміркований ріст.
Ну і прогноз по росту чи падінню цін на нерухомість в Ненці теж слід спрогнозувати, можна за сценаріями.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:09

Все вірно... але хто ж те рахує?????

Сценарії бувають різні...
Сценарій-бувальщина 1. Легінь має трьошку у панельці у спальному районі. Дуже велике місто із короткою назвою. Шпалери. Паркет. Сусіда дає 130 000 доларів. Рік 2007. Сусіда із позором виганяють. Рік 2018. Дають 30 000 долярів. Думає, чи продати, чи почекати. Реально втрачено 100 000 долярів.

Сценарій-бувальщина 2. Початок року 2018. Новобудова. Купують по 800 долярів квадрат. Консервують, бо гидко починати робити ремонт. Листопад 2018. Там же - о, чудо - 1000 долярів квадрат і вже все розкупили. Стимул почати ремонт "під квартирантів" Вже вклади 10 000 долярів, ремонт не закінчено. Рік пройшов.

Сценарій-бувальщина 3. Престижний будинок престижного району. Квартира з дизайнерським ремонтом "а ля Париж 1980", площа 120 квадратів. На столі - 300 000 долярів. Готівка. Продавець думає до ранку. На ранок: хочу 350 000 долярів. Покупець згріб 300 000 в кульок з АТБ та пішов. Рік 2018, там же, інший поверх: продана квартира за 100 000 така ж. Куплені 2 (дві) квартири там же. Реально втрачено 200 000 долярів.

Сценарії бувають різні...
На сьогодні правда є одна: ремонт навіть "під квартирантів" - здорожчав і суттєво...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 гру, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:заодно для Долярчика алгоритм.
При чому зараз може продати свою прелєсць, зароблене порозпихувати в кілька банків під 6% у валюті, за відсотки орендувати, з"їхавши від тещі.
крім того не болить голова щодо ремонту...
Після чергової кризи, коли виженуть "папіредників" і почнеться нова хвиля "пакращень" вкластися в котлован (або вторинку).

Поради нездалі...мабуть.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:14

  akurt написав:Все вірно... але хто ж те рахує?????

Тоді розрахунки дуже приблизні...ну і приклади здачі по цінах що привели теж слід підтвердити.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:26

Ну, наскільки я знаю, орендодавці реально нічого не рахують, ніякі сценарії не обраховують, і реально спираються тільки на орієнтир бажаної віртуальної дохідності та на власний досвід попередніх здач + чутки (САМЕ ЧУТКИ) про те, хто і як реально здав...
А взагалі:
− Помилуйте, − снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, − уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на евангелия как на исторический источник… (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
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