до Польщі долярчики від продажу, а пани можуть тут лишатися на Всходніх Кресах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:54
до Польщі долярчики від продажу, а пани можуть тут лишатися на Всходніх Кресах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:58
Ви так упевнені у неминучій кризі? Зазвичай, якщо про те всі говорять - воно не стається! Мене, наприклад, більше турбує можливе повномасштабне вторгнення північно-східного сусіда з усіма витікаючими///
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:05
Амортизацію слід врахувати.
Податок від оренди нерухомості.
Задати 3 сценарії по курсу гривні: значне падіння, незначні коливання і поміркований ріст.
Ну і прогноз по росту чи падінню цін на нерухомість в Ненці теж слід спрогнозувати, можна за сценаріями.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 15:09
Все вірно... але хто ж те рахує?????
Сценарії бувають різні...
Сценарій-бувальщина 1. Легінь має трьошку у панельці у спальному районі. Дуже велике місто із короткою назвою. Шпалери. Паркет. Сусіда дає 130 000 доларів. Рік 2007. Сусіда із позором виганяють. Рік 2018. Дають 30 000 долярів. Думає, чи продати, чи почекати. Реально втрачено 100 000 долярів.
Сценарій-бувальщина 2. Початок року 2018. Новобудова. Купують по 800 долярів квадрат. Консервують, бо гидко починати робити ремонт. Листопад 2018. Там же - о, чудо - 1000 долярів квадрат і вже все розкупили. Стимул почати ремонт "під квартирантів" Вже вклади 10 000 долярів, ремонт не закінчено. Рік пройшов.
Сценарій-бувальщина 3. Престижний будинок престижного району. Квартира з дизайнерським ремонтом "а ля Париж 1980", площа 120 квадратів. На столі - 300 000 долярів. Готівка. Продавець думає до ранку. На ранок: хочу 350 000 долярів. Покупець згріб 300 000 в кульок з АТБ та пішов. Рік 2018, там же, інший поверх: продана квартира за 100 000 така ж. Куплені 2 (дві) квартири там же. Реально втрачено 200 000 долярів.
Сценарії бувають різні...
На сьогодні правда є одна: ремонт навіть "під квартирантів" - здорожчав і суттєво...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 гру, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Поради нездалі...мабуть.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 15:14
Тоді розрахунки дуже приблизні...ну і приклади здачі по цінах що привели теж слід підтвердити.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 15:26
Ну, наскільки я знаю, орендодавці реально нічого не рахують, ніякі сценарії не обраховують, і реально спираються тільки на орієнтир бажаної віртуальної дохідності та на власний досвід попередніх здач + чутки (САМЕ ЧУТКИ) про те, хто і як реально здав...
А взагалі:
− Помилуйте, − снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, − уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на евангелия как на исторический источник… (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
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