akurt написав:

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куплена "двушка" у Львові на початку року 2018. Щось за 45 000 - 50 000 доларів (точно історія вже мовчить, бо оплата шла гривнями). "Вкинуто" в ремонт та обладнання на сьогодні 20 000 долярів (ремонт гарний, дизайнерський, техніка не дешева).Під квартирантів. Гарних. Дорогих.Маємо в знаменнику: 65 000-70 000 долярів.за скільки треба здавати квратирантам при бажаній доходності в 9 відсотків річних по валюті. Термін окупності?Розв"язок:1) Задано дохідність: (9х65 000)/100=5850 $ на рік.2) У перерахунку на місяць: 5850/12=487,5 $ або 487,5х28,05=13 893 гривні на місяць.Думаю, реально знайдуть квартирантів на 14 000 гривень.3) Термін окупності: 65000/5850=(одинадцять) років.Висновок: не вигідно. Прийнятий в Україні серед середнього бізнесу термін окупності капіталовкладень - не більшероків.НДР (для відмінників Економічного ліцею): методи зменшення терміну окупності?а) 65000/8=8125 $ на рік, або 8125/12=677$ на місяць.б) Необхідна плата квартирантам за задоволення: 677$х28,05=18 900 гривень на місяць.(зауваження ріелтора: не знайдете такого).в) Зниження витрат на ремонт квартири до 10 000$. Тоді: (55000$х9)/100=4950$ на рік або 412,5$ на місяць, або 11756 гривень на місяць.(зауваження ріелтора: знайдете такого квартиранта легко)г) термін окупності: 55000/(12х412,5)=11 років. Не вигідно.д) бажана плата від квартирантів: ((55000/8)/12)х28,05=16 328 гривень на місяць.(зауваження ріелтора: не знайдете на 16350 в місяць).Приємні плюшки: долар по 26,50.Ризики: гривня по 30. Зношення квартири. Витрати на ремонт - за 11 років точно все поламається хоч один раз.Тупік?особисто мені якось не дуже подобається чекати повернення вкладених коштів - тільки повернення - 11 років.