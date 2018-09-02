akurt написав:КУМЕДНА АРИФМЕТИКА ПРО ДОХІДНІСТЬ
Дано: куплена "двушка" у Львові на початку року 2018. Щось за 45 000 - 50 000 доларів (точно історія вже мовчить, бо оплата шла гривнями). "Вкинуто" в ремонт та обладнання на сьогодні 20 000 долярів (ремонт гарний, дизайнерський, техніка не дешева).
Під квартирантів. Гарних. Дорогих.
Маємо в знаменнику: 65 000-70 000 долярів.
Знайти: за скільки треба здавати квратирантам при бажаній доходності в 9 відсотків річних по валюті. Термін окупності?
Розв"язок:
1) Задано дохідність: (9х65 000)/100=5850 $ на рік.
2) У перерахунку на місяць: 5850/12=487,5 $ або 487,5х28,05=13 893 гривні на місяць.
Думаю, реально знайдуть квартирантів на 14 000 гривень.
3) Термін окупності: 65000/5850=11 (одинадцять) років.
Висновок: не вигідно. Прийнятий в Україні серед середнього бізнесу термін окупності капіталовкладень - не більше 8 років.
НДР (для відмінників Економічного ліцею): методи зменшення терміну окупності?
а) 65000/8=8125 $ на рік, або 8125/12=677$ на місяць.
б) Необхідна плата квартирантам за задоволення: 677$х28,05=18 900 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете такого).
в) Зниження витрат на ремонт квартири до 10 000$. Тоді: (55000$х9)/100=4950$ на рік або 412,5$ на місяць, або 11756 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: знайдете такого квартиранта легко)
г) термін окупності: 55000/(12х412,5)=11 років. Не вигідно.
д) бажана плата від квартирантів: ((55000/8)/12)х28,05=16 328 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете на 16350 в місяць).
Приємні плюшки: долар по 26,50.
Ризики: гривня по 30. Зношення квартири. Витрати на ремонт - за 11 років точно все поламається хоч один раз.
Тупік?
P.S. особисто мені якось не дуже подобається чекати повернення вкладених коштів - тільки повернення - 11 років.
як на мене - гривню у притомні банки, зараз непогані процики дають, і не гратись із тими квартирами...
В Україні скоротилися обсяги будівництва
У першому півріччі обсяги введення в експлуатацію нового житла скоротилися на 27,8%
у другому півріччі буде ще гірше...
народ ломиться за бугор масово...
кому здавати ті хати...