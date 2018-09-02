Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дано: куплена "двушка" у Львові на початку року 2018. Щось за 45 000 - 50 000 доларів (точно історія вже мовчить, бо оплата шла гривнями). "Вкинуто" в ремонт та обладнання на сьогодні 20 000 долярів (ремонт гарний, дизайнерський, техніка не дешева). Під квартирантів. Гарних. Дорогих. Маємо в знаменнику: 65 000-70 000 долярів.
Знайти: за скільки треба здавати квратирантам при бажаній доходності в 9 відсотків річних по валюті. Термін окупності?
Розв"язок: 1) Задано дохідність: (9х65 000)/100=5850 $ на рік. 2) У перерахунку на місяць: 5850/12=487,5 $ або 487,5х28,05=13 893 гривні на місяць. Думаю, реально знайдуть квартирантів на 14 000 гривень. 3) Термін окупності: 65000/5850=11 (одинадцять) років. Висновок: не вигідно. Прийнятий в Україні серед середнього бізнесу термін окупності капіталовкладень - не більше 8 років.
НДР (для відмінників Економічного ліцею): методи зменшення терміну окупності? а) 65000/8=8125 $ на рік, або 8125/12=677$ на місяць. б) Необхідна плата квартирантам за задоволення: 677$х28,05=18 900 гривень на місяць. (зауваження ріелтора: не знайдете такого). в) Зниження витрат на ремонт квартири до 10 000$. Тоді: (55000$х9)/100=4950$ на рік або 412,5$ на місяць, або 11756 гривень на місяць. (зауваження ріелтора: знайдете такого квартиранта легко) г) термін окупності: 55000/(12х412,5)=11 років. Не вигідно. д) бажана плата від квартирантів: ((55000/8)/12)х28,05=16 328 гривень на місяць. (зауваження ріелтора: не знайдете на 16350 в місяць). Приємні плюшки: долар по 26,50. Ризики: гривня по 30. Зношення квартири. Витрати на ремонт - за 11 років точно все поламається хоч один раз. Тупік?
P.S. особисто мені якось не дуже подобається чекати повернення вкладених коштів - тільки повернення - 11 років.
як на мене - гривню у притомні банки, зараз непогані процики дають, і не гратись із тими квартирами...
flyman написав:заодно для Долярчика алгоритм. При чому зараз може продати свою прелєсць, зароблене порозпихувати в кілька банків під 6% у валюті, за відсотки орендувати, з"їхавши від тещі. крім того не болить голова щодо ремонту... Після чергової кризи, коли виженуть "папіредників" і почнеться нова хвиля "пакращень" вкластися в котлован (або вторинку).
Поради нездалі...мабуть.
Враховуючи, що хлопець бажає примножити кепітал - поради гуд!
% капають живе собі окремо від тещі, мозга йому не ..бе і нічим не переймається
Я вважаю, що пан Долярчик все робить вірно: хлопці, у легіня не було ВЛАСНОГО ЖИТЛА. Родина є, дитина є, робота (власна справа (!!!) - є), а житла нема. При тому: чесно заробив своїм горбом! То дорого коштує! Треба аплодувати! Єдине, що мене хвилює: відійшов від віри християнської та вдарився у сектанство. Почав читати диявольскі чорні книжки типу "Як заробити один мільйон доларів за одну ніч, торгуючи секонд хендом, дівочою цнотливістю або папером для виготовлення іграшок на ялинку".
Позавчора розмовляв в ресторації Sedir на Бульварі Ататюрка в Анталії з одним львівським інвестором у житло для квартирантів (Як ви знаєте, навіть в несезон добрі люди із грошиками проводять час в Туреччині). Має дядько і гроші, і квартири. Сама класна - з видом на центр Львова - дає дядьку на СПА 800 долярів на місяць. Він теж занепокоїний тим, як вгадати, коли буде рубікон і шара отримання ДАРМОВИХ безподаткових грошей з оренди закінчиться. Сказав, що перспективним - на його думку - я не маю жодної інформації - зараз є купівля квартири у Відні - орендна плата 600-800 ойро на місяць; до речі, хто не зна: зараз авіаквиток Київ-Відень - 10 ойро в один бік.
Новинка осіннього сезону: власники 4-5-6 квартир і більше під оренду почали збувати "старий фонд", що добряче попрацював , і купувати НОВЕ. Знаєте чому? Відповідь банальна: якщо здаєш дорого та нормальним людям, то повинен бути НОРМАЛЬНИМ і під"їзд, а не засцяний котами та пофарбований зеленою олійною фарбою. Прогрес, одначе...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 гру, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Шановний пан плутає "ІНДЮШКУ" і "КАЧКУ". То є різне. І ще я вгадав, що пан на "Бессарабському" ринку в Києві не купує навіть цибулю. А цибуля зараз гарна! Качку дійсно купите десь під парканом за 100 гривень кіло. У селі - за 70 гривень за кіло. Успіхів в заробітках! В наш час заробити гарному легіню 4000 гривень - то не за день підсобником - 500!
На Бессарабскому рынку пан купует говядину и свинину которая в цене не сильно отличается от других рынков в Киеве. Индичку от качки отличает моя жена которая сегодня купила индичку на моем рынке в Нижнем Печерске, а не в зачуханном львовском селе. Цыбуля как и картопля ,и буряк, и гарбузы у меня свои с села где я плачу 150м3х6,9= 1035грн за отопление дома зимой в месяц,по 8,5 грн за м3 платежки еще не приходили.