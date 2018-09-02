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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:22

  akurt написав:КУМЕДНА АРИФМЕТИКА ПРО ДОХІДНІСТЬ

Дано: куплена "двушка" у Львові на початку року 2018. Щось за 45 000 - 50 000 доларів (точно історія вже мовчить, бо оплата шла гривнями). "Вкинуто" в ремонт та обладнання на сьогодні 20 000 долярів (ремонт гарний, дизайнерський, техніка не дешева).
Під квартирантів. Гарних. Дорогих.
Маємо в знаменнику: 65 000-70 000 долярів.

Знайти: за скільки треба здавати квратирантам при бажаній доходності в 9 відсотків річних по валюті. Термін окупності?

Розв"язок:
1) Задано дохідність: (9х65 000)/100=5850 $ на рік.
2) У перерахунку на місяць: 5850/12=487,5 $ або 487,5х28,05=13 893 гривні на місяць.
Думаю, реально знайдуть квартирантів на 14 000 гривень.
3) Термін окупності: 65000/5850=11 (одинадцять) років.
Висновок: не вигідно. Прийнятий в Україні серед середнього бізнесу термін окупності капіталовкладень - не більше 8 років.

НДР (для відмінників Економічного ліцею): методи зменшення терміну окупності?
а) 65000/8=8125 $ на рік, або 8125/12=677$ на місяць.
б) Необхідна плата квартирантам за задоволення: 677$х28,05=18 900 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете такого).
в) Зниження витрат на ремонт квартири до 10 000$. Тоді: (55000$х9)/100=4950$ на рік або 412,5$ на місяць, або 11756 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: знайдете такого квартиранта легко)
г) термін окупності: 55000/(12х412,5)=11 років. Не вигідно.
д) бажана плата від квартирантів: ((55000/8)/12)х28,05=16 328 гривень на місяць.
(зауваження ріелтора: не знайдете на 16350 в місяць).
Приємні плюшки: долар по 26,50.
Ризики: гривня по 30. Зношення квартири. Витрати на ремонт - за 11 років точно все поламається хоч один раз.
Тупік?

P.S. особисто мені якось не дуже подобається чекати повернення вкладених коштів - тільки повернення - 11 років.


як на мене - гривню у притомні банки, зараз непогані процики дають, і не гратись із тими квартирами...

В Україні скоротилися обсяги будівництва
У першому півріччі обсяги введення в експлуатацію нового житла скоротилися на 27,8%
https://dt.ua/ECONOMICS/v-ukrayini-skor ... 7001_.html

у другому півріччі буде ще гірше...

народ ломиться за бугор масово...

кому здавати ті хати...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:24

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:заодно для Долярчика алгоритм.
При чому зараз може продати свою прелєсць, зароблене порозпихувати в кілька банків під 6% у валюті, за відсотки орендувати, з"їхавши від тещі.
крім того не болить голова щодо ремонту...
Після чергової кризи, коли виженуть "папіредників" і почнеться нова хвиля "пакращень" вкластися в котлован (або вторинку).

Поради нездалі...мабуть.


Враховуючи, що хлопець бажає примножити кепітал - поради гуд!

% капають 8)
живе собі окремо від тещі, мозга йому не ..бе :lol:
і нічим не переймається :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:37

Я вважаю, що пан Долярчик все робить вірно: хлопці, у легіня не було ВЛАСНОГО ЖИТЛА.
Родина є, дитина є, робота (власна справа (!!!) - є), а житла нема. При тому: чесно заробив своїм горбом! То дорого коштує!
Треба аплодувати!
Єдине, що мене хвилює: відійшов від віри християнської та вдарився у сектанство.
Почав читати диявольскі чорні книжки типу "Як заробити один мільйон доларів за одну ніч, торгуючи секонд хендом, дівочою цнотливістю або папером для виготовлення іграшок на ялинку".

Позавчора розмовляв в ресторації Sedir на Бульварі Ататюрка в Анталії з одним львівським інвестором у житло для квартирантів (Як ви знаєте, навіть в несезон добрі люди із грошиками проводять час в Туреччині). Має дядько і гроші, і квартири. Сама класна - з видом на центр Львова - дає дядьку на СПА 800 долярів на місяць.
Він теж занепокоїний тим, як вгадати, коли буде рубікон і шара отримання ДАРМОВИХ безподаткових грошей з оренди закінчиться.
Сказав, що перспективним - на його думку - я не маю жодної інформації - зараз є купівля квартири у Відні - орендна плата 600-800 ойро на місяць; до речі, хто не зна: зараз авіаквиток Київ-Відень - 10 ойро в один бік.

Новинка осіннього сезону: власники 4-5-6 квартир і більше під оренду почали збувати "старий фонд", що добряче попрацював , і купувати НОВЕ.
Знаєте чому?
Відповідь банальна: якщо здаєш дорого та нормальним людям, то повинен бути НОРМАЛЬНИМ і під"їзд, а не засцяний котами та пофарбований зеленою олійною фарбою.
Прогрес, одначе...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 гру, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:48

  akurt написав:Шановний пан плутає "ІНДЮШКУ" і "КАЧКУ".
То є різне.
І ще я вгадав, що пан на "Бессарабському" ринку в Києві не купує навіть цибулю.
А цибуля зараз гарна!
Качку дійсно купите десь під парканом за 100 гривень кіло. У селі - за 70 гривень за кіло.
Успіхів в заробітках! В наш час заробити гарному легіню 4000 гривень - то не за день підсобником - 500!


На Бессарабскому рынку пан купует говядину и свинину которая в цене не сильно отличается от других рынков в Киеве.
Индичку от качки отличает моя жена которая сегодня купила индичку на моем рынке в Нижнем Печерске, а не в зачуханном львовском селе.
Цыбуля как и картопля ,и буряк, и гарбузы у меня свои с села где я плачу 150м3х6,9= 1035грн за отопление дома зимой в месяц,по 8,5 грн за м3 платежки еще не приходили.
В игноре Kart, Sommer
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