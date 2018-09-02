Додано: Суб 15 гру, 2018 20:07

jump написав: Квесторе_поверніться написав: flyman написав: заодно для Долярчика алгоритм.

При чому зараз може продати свою прелєсць, зароблене порозпихувати в кілька банків під 6% у валюті, за відсотки орендувати, з"їхавши від тещі.

крім того не болить голова щодо ремонту...

Після чергової кризи, коли виженуть "папіредників" і почнеться нова хвиля "пакращень" вкластися в котлован (або вторинку). заодно для Долярчика алгоритм.При чомукрім того не болить голова щодо ремонту...Після чергової кризи, коли виженуть "папіредників" і почнеться нова хвиля "пакращень" вкластися в котлован (або вторинку).

Поради нездалі...мабуть. Поради нездалі...мабуть.



Враховуючи, що хлопець бажає примножити кепітал - поради гуд!



% капають

живе собі окремо від тещі, мозга йому не ..бе :

і нічим не переймається Враховуючи, що хлопець% капаютьживе собі окремо від тещі, мозга йому не ..бе :

.... хлопці/мужики - а ви з калькулятором дружите!?... давайте, я вам всім все розжую!- свою квіточку я купив у жовтні(рік тому) ~ за 28К$ по тодішньому курсу(трьома внесками протягом пів року)- тепер дивіться далі: уявімо, що я її продав(так, як ви радите) ще місяць тому(бо тепер, напевно, треба ще якісь додаткові податки платити) за 35К$ - чому? - ось олх в поміч: перша "хотєлка" 38К, друга 35К (і то, моя на пару метрів більша! )або....хоч, в реалі напевно б продав би за 33К- але, нехай буде 35 000дол....тепер, як каже пан Акурт, беріть калькулятори і клацайте:35 000+6%річних = 2 100%/рік - 19,5 податків = 1 690/12міс. = 140,8$/місяці!- а тепер скажіть мені, шановне товариство, яку я ху---хорошу квартиру можу зняти за оті 140 долярів в місяць?- хіба що "бабушатнік"!- а ще там писали, що я хочу нічого не робити.....а шукаю хорошу пораду......- і от дали мені пораду.... - А ЩО? - ЩО Я МОЖУ ДОЗВОЛИТИ СОБІ АЖ ЗА 140 долярів?- прогодувати, одіти сім'ю???- по легенді, це мав бути такий прибуток, щоб ЗВІЛЬНИВ мене від роботи! - але як? - як тут ажжжжж 140 долярів... і то рахуйте, треба знайти ще ШІСТЬ банків(щоб розкидати суму) щоб давали ще отих 6%(а їх стільки нема)- а в один банк все пхати - це з головою не товаришувати! )))- а все перевести в грн і теж по банках? - сумніваюсь, щоб таке хтось з вас вчудив! )))... то що, ще будуть "вар'ятські" поради?