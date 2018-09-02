Додано: Суб 15 гру, 2018 22:33

Пан Долярчик - робіть те, що ви робите. Бо робите ви все правильно.

До речі, у випадку продажу квартири тільки податок продажу нерухомості, якою володіли менше трьох років, складе 6,5 відсотка від вартості квартири.

Це якщо не рахувати все інше і послуги нотаріуса.

На практиці переоформлення обійдеться трохи не в 1000 доларів.

Ось і порахуйте, які втрати.

Орендувати ви нічого не зможете - останнім часом орендодавці підвищують і підвищують орендну плату. У Львові нормальна двушка не в центрі - 12 000 гривень на місяць+комунальні.

Вже лунають хотєлки в 15 000 гривень.

Перехерстіться та робіть ремонт. Гарному жовніру тре мати власне житло.

Я вже не думаю, що вкладетеся в 5 000 долярів.



Знову із бесіди в ресторації Sedir із вельмишановним орендодавцем зі Львова, в якого, пан Долярчик, грошви стільки, що ви навіть уявити половину не можете.

Так ось, він здає один об"єкт нерухомості одному легіню, що займається (видалено автором, бо то приватна інформація) за 500 доларів на місяць.

Сам орендодавець і питає у орендаря:

- Ось навіщо ти щомісяця викидаєш мені у кишеню 500 долярів? Невже ти такий бідний, що не купиш у Львові квартиру? Ти ж подумай: ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЖИТЛО - ТО ВИКИНУТІ ТОБОЮ ГРОШІ, які ніколи до тебе не повернуться?



Той відповів: в мене статки у Львові такі від того (назву та тему бізнесу видалено автором), що мені не шкода за чудовий такий ВАШ об"єкт викидати 500 доларів на місяць.

Ось так.

- Отлично, Григорий? - Годится, Константин!