Додано: Суб 15 гру, 2018 18:37

Я вважаю, що пан Долярчик все робить вірно: хлопці, у легіня не було ВЛАСНОГО ЖИТЛА.

Родина є, дитина є, робота (власна справа (!!!) - є), а житла нема. При тому: чесно заробив своїм горбом! То дорого коштує!

Треба аплодувати!

Єдине, що мене хвилює: відійшов від віри християнської та вдарився у сектанство.

Почав читати диявольскі чорні книжки типу "Як заробити один мільйон доларів за одну ніч, торгуючи секонд хендом, дівочою цнотливістю або папером для виготовлення іграшок на ялинку".



Позавчора розмовляв в ресторації Sedir на Бульварі Ататюрка в Анталії з одним львівським інвестором у житло для квартирантів (Як ви знаєте, навіть в несезон добрі люди із грошиками проводять час в Туреччині). Має дядько і гроші, і квартири. Сама класна - з видом на центр Львова - дає дядьку на СПА 800 долярів на місяць.

Він теж занепокоїний тим, як вгадати, коли буде рубікон і шара отримання ДАРМОВИХ безподаткових грошей з оренди закінчиться.

Сказав, що перспективним - на його думку - я не маю жодної інформації - зараз є купівля квартири у Відні - орендна плата 600-800 ойро на місяць; до речі, хто не зна: зараз авіаквиток Київ-Відень - 10 ойро в один бік.



Новинка осіннього сезону: власники 4-5-6 квартир і більше під оренду почали збувати "старий фонд", що добряче попрацював , і купувати НОВЕ.

Знаєте чому?

Відповідь банальна: якщо здаєш дорого та нормальним людям, то повинен бути НОРМАЛЬНИМ і під"їзд, а не засцяний котами та пофарбований зеленою олійною фарбою.

Прогрес, одначе...

Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 гру, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.

Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)