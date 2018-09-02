Додано: Нед 16 гру, 2018 09:30

Долярчик написав: - а ремонт, завдяки тому, що планую робити сам з татом (ну, крім меблів на кухню) - то таки планую вкластись в 10-12К(а більше не маю )

... бо думаю, що таки, саме "робота чужих майстрів" забирає львину долю бабла з ремонту! - а ремонт, завдяки тому, що(ну, крім меблів на кухню) - то таки планую вкластись в 10-12К(а більше не маю... бо думаю, що таки, саме "робота чужих майстрів"з ремонту!

Пан Долярчик та й інші панове!Є теорія і є практика.Я в своєму житті переїжджав та робив повні капітальні ремонти або будував будинок "з нуля" декілька разів. Маю досвід не тільки задачі в оренду житла, а й сам орендатор - мої діти орендують житло. То знаю, що воно і як.Тому знаю те, що не знає багато теоретиків із теоріями "на кінчику пера".1. Раджу пануу раціонально підійти до того питання:. Наприклад, коли я робив у 2016 році ремонт в декількох квартирах під здачу у Львові, я подивився на іншому поверсі нового будинка, як працює бригада електриків - штроби, дроти, труби, пайка... Домовився, щоби вони ТОЧНО приступили до роботи 8 червня - і тільки у мене - хлопці точно прийшли з ранку 8 червня, подивилися та обговорили зі мною креслення електричного розведення дротів та встановлення розеток та вимикачів, обговорили, які дроти треба (Пан Долярчик - тільки Мідь!) - приступили до роботи. Квартири ж зараз здаються як - бетонний паралелепіпед і все - починати треба із того, що треба штробити). Так ось, квартиру хлопці робили за 2 дні. Ціна була ДУЖЕ адекватна. Якість висока. Розцінки не пам’ятаю, але встановлення розетки - платив хлопцям 20 гривень. Звісно, я би розетку і сам встановив би, але "не панська то справа", крім того: треба було "мотатися" по Львову робити закупку матеріалів, в тому числі і тих самих розеток. (Раджу на Південному).2. Маючи достатньо великий досвід ремонтів, робіт по ремонту та ВЛАСНИЙ досвід будівництва двох своїх приватних будинків, я купив собі квартиру за кордоном не просто так, тому що бачив кожну дрібницю:- територія, що охороняється відеоспостереженням і ще парковка (зараз, наприклад у шановних покупців чудового комплексу біля "Victioris Gardens" у Львові немає паркувальних місць взагалі (!!!), в таку ж халепу попали приятелі у Дніпрі - престижний комплекс у Нагорному районі має тільки підземні паркінги по 15 000 долярів, оренда місця в якому коштує 1000 гривень на місяць).- територія з газонами, пальмами, деревами лимонів, помаранчі, гранат, виноград. Цим не здивуєш шановне панство - зараз і в нас навчилися робити приємні території: але... але: полірований мармур під ногами на всій території, плитка із природного каменя навкруги басейна (щоби було не слизько)...- плавальний басейн (працює з 1 червня до 1 жовтня). Комори підвального приміщення (у нас теж так роблять зараз), але: резевний басейн з водою у підвалі із встановленим обладнанням для підкачки води... Сонячні колектори - 21-е сторіччя ж зараз! - на даху будинка - гаряча вода безкоштовно...- під’їзд: портал мого під’їзду - це чудовий витвір мистецтва різьби по каменю та мозаїки в стилі "модерн" - робота по мармуру, фото саме його розміщено в деяких рекламних проспектах.- під’їзд: все - полірований граніт із дзеркалами. Панелі з полірованого граніту на висоту 1,2 метри, все в одному кольоровому стилі.- класні красиві двері - всі ОДНАКОВІ у всіх сусідів - бо то все за проектом.- готова ремонтом квартира в стилі "модерн" - все зроблено на 100 відсотків,. На що вперше звернув увагу - стильно зроблені стелі із вмонтованим освітленням на світлодіодах - тільки в основній кімнаті стоїть 4 вимикачі різного освітлення. Електричний привід віконних жалюзей. Всі вимикачі та арматура VIKO, вже заведено інтернет та безкоштовне кабельне телебачення (розетки у всіх кімнатах).- підлога - нічого особливого, ламінат. Покладено якісно, не скрипить і не прогинається.- вмонтовані кухонні меблі та меблі в прихожій. Все в одному стилі із дверима квартири.- Побутова техніка: електрична духовка, газова поверхня, витяжка. Все готове, все за Паспортами і все працює. Докупив: холодильник LG, посудомийну машину, пральну машину.- балкон: перила із нерзевної сталі, стіни - із затемненого товстого скла, кахель, виведена вода на балкон, зроблено водостоки за балкона (мені дуже зручно - купаю собаку на балконі), оздоблення балкона по периметру - полірований мармур.Стіни все - якісно рівненько, у всіх квартирах за європейської і не тільки звичкою - пофарбовані білою фарбою. Фарба якісна - бризнув якось червоним вином - все легко змилося без слідів.Вид на гори.- Все, купуємо - так сказала жінка. Я погодився.