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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 16 гру, 2018 10:10
ЯКЩО ВИ МЕШКАЄТЕ ЗА КОРДОНОМ
"Любовь приходит, и уходит - а кушать хочется всегда!" (Вольтер, із листа до російської цариці Катерини Другої).
1. Влаштуватися на роботу та отримувати пристойний заробіток. То найважче. Головне, що вам буде заважати - незнання мови. "Без мови - ви німі" (із виступу ректора одного із національних університетів перед студенами). Киньте всі сили на вивченя англійської мови, особливо дітей. Порада: ніяких репетиторів. Мова - то колективне. Мої сини вчили мову англійську 3 рази на день в "English Club". Ефективно, дешево, успішно.
2. Мати власні накопичення, які вам дозволяють безбідно існувати.
3. Вигідно оженитися/вийти заміж.
4. Мати в Україні таку справу, яка вам дозволяє отримувати прибуток дистанційно, без вашої участі.
5. Працювати - живучі за кордоном - дистанційно - отримувати гроші, наприклад, працюючи "тестером" не менше 1000 доларів на місяць. Чутки про невиданно високі заробітки за кордоном перебільшені: наприклад, у Франції - зарплата за рік у 14 000 ойро є пристойною і середньою, в Австрії звичайна людина отримує 1200-1500 ойро на місяць).
6. Володіти вмінням навчати якійсь справі інших людей за допомогю Skype - наприклад, мої приятелі заробляють до 50 долярів на годину.
7. Займатися інвестиціями в акції американських компаній.
8. Отримувати прибуток із депозитів (неможливо в Європі та в США - відсоткова ставка до 0,75 річних), В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних (влітку були відсоткові ставки до 28% річних, хто не встиг - той (цитата) "опіздав").
9. Здавати житло в Україні, а самому жити за кордоном. Достатньо мати та здавати 2 (дві) квартири.
10. Не брати важкого у руки та дурного - у голову та жити в Україні.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 16 гру, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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Додано: Нед 16 гру, 2018 10:18
akurt написав:
В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних ([i]влітку були відсоткові ставки до 28% річних,
Ого.
Даже в Украине такого нет.
Похоже, ситуация в экономике Турции из рук вон плоха если такие ставки дают
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shapo
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Додано: Нед 16 гру, 2018 10:38
shapo написав: akurt написав:
В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних ([i]влітку були відсоткові ставки до 28% річних,
Ого.
Даже в Украине такого нет.
Похоже, ситуация в экономике Турции из рук вон плоха если такие ставки дают
У нас такие низкие ставки из-за того, что гос. банки держат 70% рынка.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 10:49
Я - і це природньо - не буду дискутувати із паном shabo, який з ранку до вечора читає дурниці російських студентів філологічних факультетів (за одну сторніку формату А4 дурниць студенту платять видавці по 250 рублів, що достатньо, щоби поїсти Щі та Яєшню - вже не вмер від голоду) і безперешкодньо розміщує російські дурниці жирним шрифтом на українському фінансовому форумі.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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akurt
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