Додано: Нед 16 гру, 2018 10:10

ЯКЩО ВИ МЕШКАЄТЕ ЗА КОРДОНОМ



"Любовь приходит, и уходит - а кушать хочется всегда!" (Вольтер, із листа до російської цариці Катерини Другої).



1. Влаштуватися на роботу та отримувати пристойний заробіток. То найважче. Головне, що вам буде заважати - незнання мови. "Без мови - ви німі" (із виступу ректора одного із національних університетів перед студенами). Киньте всі сили на вивченя англійської мови, особливо дітей. Порада: ніяких репетиторів. Мова - то колективне. Мої сини вчили мову англійську 3 рази на день в "English Club". Ефективно, дешево, успішно.

2. Мати власні накопичення, які вам дозволяють безбідно існувати.

3. Вигідно оженитися/вийти заміж.

4. Мати в Україні таку справу, яка вам дозволяє отримувати прибуток дистанційно, без вашої участі.

5. Працювати - живучі за кордоном - дистанційно - отримувати гроші, наприклад, працюючи "тестером" не менше 1000 доларів на місяць. Чутки про невиданно високі заробітки за кордоном перебільшені: наприклад, у Франції - зарплата за рік у 14 000 ойро є пристойною і середньою, в Австрії звичайна людина отримує 1200-1500 ойро на місяць).

6. Володіти вмінням навчати якійсь справі інших людей за допомогю Skype - наприклад, мої приятелі заробляють до 50 долярів на годину.

7. Займатися інвестиціями в акції американських компаній.

8. Отримувати прибуток із депозитів (неможливо в Європі та в США - відсоткова ставка до 0,75 річних), В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних (влітку були відсоткові ставки до 28% річних, хто не встиг - той (цитата) "опіздав").

9. Здавати житло в Україні, а самому жити за кордоном. Достатньо мати та здавати 2 (дві) квартири.

10. Не брати важкого у руки та дурного - у голову та жити в Україні.

Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 гру, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.

Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)