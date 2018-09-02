Додано: Нед 16 гру, 2018 13:26

Друге: "сталіно\хрущ\совок 80-90-х"



Головні ідеї:

- фонд панельно-біло-цегляних квартир вже "попрацював". Досить.

- клієнтів намагаються шукати гарних та грошовитих. Як сказала пані - володар 6-ти квартир під здачу (при чоловікові): "Я дуже люблю хлопців-ІТ-шників".

Тобто клієнт пішов сучасний, 21-століття.

Такому клієнту не гріх здавати дорого.

Але такий клієнт не "клює" вже на шпалєри "Раш" та визерунки з гіпсокартону на стелі.

Клієнт вже - крім вимог до квартири із сучасним дизайном - ставить майже на перше місце під"їзд, в який не гидко зайти, та паркувальне місце.



Щодо першого пункту:

- фонд панельно-біло-цегляних квартир вже "попрацював". Досить.

Пропоную викладачам економіко-фінансових факультетів дати своїм магістрам тему Магістерської роботи:

"Ефективність здачі в оренду житла в Україні (огляд 2007-2018 років)."



Тут родзинки такі:

Глава 1 Магістерської роботи. У 2007 - до липня 2008 - пік цін на нерухомість. Невеличкий "всплеск" у 2011 році. Незрозуміло, чим люде думали, що хватали у панельках "трьошки" по 130 000 доларів в спальних районах. І здавали іх потім в оренду.

Дуже було би інтересно подивитися на ефективність, зважаючи на те, що ті самі панельки, куплені у 2007 році, зараз продають по 30 000 доларів.

Ну дуже інтересно...

Тобто купили за 130 000 доларів, а у 2018 намагаються продати за 30 000 доларів. Ефективність?

Мій старенький арифмометр "Фелікс" дає таке:

1) 450$х12х10=54 000 $ (виручка за 10 років). 2) Прибуток: (30000+54000)-130000=мінус 46 000 доларів. Помилка? Можливо, а як правильно?



Глава 2 Магістерської роботи. Здається - 2005 році я купив під здачу не скажу де 1-к квартиру 54 квадрати по 400 доларів за квадрат, все вийшло в 22 000 доларів. Останню квартиру забрав в цьому під"їзді. У сусідньому вже були по 450.

Квартира стояла зачиненою десь пару років - ціна її просто расла ні з чого. Ціна дійшла до 70 000 доларів у 2007 чи в 2008 році (!!!), які мені реально давали, хватаючи за руки.

На одній площадці зі мною продали трьошку чи за 90, чи за 120 - вже забув.

Признаюся: прогавив! Теж думав: " Усьо будєт тока даражать!"

Раптом все змінилося - майже в один день і вже не давали і 50.

Зробили ремонт. Ремонт був дуже дешевим: бо використав всі матеріали - навіть лінолеум із іншої 2-к квартири в 88 квадратів. Пішло все: і двері, і меблі.

Квартира працювала три роки. Принесла 20 000 доларів у дзьобику.

Перед самим Новим Роком чи 2011 чи 2012 (вже забув) квартирант висловив бажання її купити.

Миттєва відповідь: "Прошу 55 000 доларів, віддам за 54 000 доларів".

Жахливим морозним сніговим днем січня року 2012 чи 2013 (вже забув) я її продав за 54 000 доларів готівкою.



Глава 3 Магістерської роботи. Про таке годі й мріяти було раніше: центр не скажу якого міста, трьошка - і не "хрущовка" і не "брежнєвка", 54 квадрати. Наші дні. Грудень. Просять 45 000 доларів. Думаю, раніше на тій вулиці та в тому будинку, те коштувало всі 200 000.

Ніби-то дають 40. За 40 ще не віддали. Хочуть взяти під квартирантів з метою зробити перепланування, ремонт та здавати. Планують вкластися в 10 000 доларів. Ефективність?



Ось вам вихідні дані для випускної роботи магістра.

Думаю, консультантом варто залучити пана airmax78 - він все мені задає питання "Яка ефективность того, що я купив собі для проживання квартиру там, де мені подобається жити?"

Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)