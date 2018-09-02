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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 16 гру, 2018 10:10
ЯКЩО ВИ МЕШКАЄТЕ ЗА КОРДОНОМ
"Любовь приходит, и уходит - а кушать хочется всегда!" (Вольтер, із листа до російської цариці Катерини Другої).
1. Влаштуватися на роботу та отримувати пристойний заробіток. То найважче. Головне, що вам буде заважати - незнання мови. "Без мови - ви німі" (із виступу ректора одного із національних університетів перед студенами). Киньте всі сили на вивченя англійської мови, особливо дітей. Порада: ніяких репетиторів. Мова - то колективне. Мої сини вчили мову англійську 3 рази на день в "English Club". Ефективно, дешево, успішно.
2. Мати власні накопичення, які вам дозволяють безбідно існувати.
3. Вигідно оженитися/вийти заміж.
4. Мати в Україні таку справу, яка вам дозволяє отримувати прибуток дистанційно, без вашої участі.
5. Працювати - живучі за кордоном - дистанційно - отримувати гроші, наприклад, працюючи "тестером" не менше 1000 доларів на місяць. Чутки про невиданно високі заробітки за кордоном перебільшені: наприклад, у Франції - зарплата за рік у 14 000 ойро є пристойною і середньою, в Австрії звичайна людина отримує 1200-1500 ойро на місяць).
6. Володіти вмінням навчати якійсь справі інших людей за допомогю Skype - наприклад, мої приятелі заробляють до 50 долярів на годину.
7. Займатися інвестиціями в акції американських компаній.
8. Отримувати прибуток із депозитів (неможливо в Європі та в США - відсоткова ставка до 0,75 річних), В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних (влітку були відсоткові ставки до 28% річних, хто не встиг - той (цитата) "опіздав").
9. Здавати житло в Україні, а самому жити за кордоном. Достатньо мати та здавати 2 (дві) квартири.
10. Не брати важкого у руки та дурного - у голову та жити в Україні.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 16 гру, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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Додано: Нед 16 гру, 2018 10:18
akurt написав:
В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних ([i]влітку були відсоткові ставки до 28% річних,
Ого.
Даже в Украине такого нет.
Похоже, ситуация в экономике Турции из рук вон плоха если такие ставки дают
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shapo
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Додано: Нед 16 гру, 2018 10:38
shapo написав: akurt написав:
В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних ([i]влітку були відсоткові ставки до 28% річних,
Ого.
Даже в Украине такого нет.
Похоже, ситуация в экономике Турции из рук вон плоха если такие ставки дают
У нас такие низкие ставки из-за того, что гос. банки держат 70% рынка.
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BIGor
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Додано: Нед 16 гру, 2018 10:49
Я - і це природньо - не буду дискутувати із паном shabo, який з ранку до вечора читає дурниці російських студентів філологічних факультетів (за одну сторніку формату А4 дурниць студенту платять видавці по 250 рублів, що достатньо, щоби поїсти Щі та Яєшню - вже не вмер від голоду) і безперешкодньо розміщує російські дурниці жирним шрифтом на українському фінансовому форумі.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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akurt
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Додано: Нед 16 гру, 2018 12:09
akurt написав:
Новинка осіннього сезону: власники 4-5-6 квартир і більше під оренду почали збувати "старий фонд", що добряче попрацював
, і купувати НОВЕ.
Знаєте чому?
Відповідь банальна: якщо здаєш дорого та нормальним людям
, то повинен бути НОРМАЛЬНИМ і під"їзд, а не засцяний котами та пофарбований зеленою олійною фарбою.
Прогрес, одначе...
Ви про старий фонд який?
австрійсько-польський чи сталіно\хрущ\совок 80-90-х? чи усе разом?
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jump
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Додано: Нед 16 гру, 2018 13:26
Друге: "сталіно\хрущ\совок 80-90-х"
Головні ідеї:
- фонд панельно-біло-цегляних квартир вже "попрацював". Досить.
- клієнтів намагаються шукати гарних та грошовитих. Як сказала пані - володар 6-ти квартир під здачу (при чоловікові): "Я дуже люблю хлопців-ІТ-шників".
Тобто клієнт пішов сучасний, 21-століття.
Такому клієнту не гріх здавати дорого.
Але такий клієнт не "клює" вже на шпалєри "Раш" та визерунки з гіпсокартону на стелі.
Клієнт вже - крім вимог до квартири із сучасним дизайном - ставить майже на перше місце під"їзд, в який не гидко зайти, та паркувальне місце.
Щодо першого пункту:
- фонд панельно-біло-цегляних квартир вже "попрацював". Досить.
Пропоную викладачам економіко-фінансових факультетів дати своїм магістрам тему Магістерської роботи:
"Ефективність здачі в оренду житла в Україні (огляд 2007-2018 років)."
Тут родзинки такі:
Глава 1 Магістерської роботи. У 2007 - до липня 2008 - пік цін на нерухомість. Невеличкий "всплеск" у 2011 році. Незрозуміло, чим люде думали, що хватали у панельках "трьошки" по 130 000 доларів в спальних районах. І здавали іх потім в оренду.
Дуже було би інтересно подивитися на ефективність, зважаючи на те, що ті самі панельки, куплені у 2007 році, зараз продають по 30 000 доларів.
Ну дуже інтересно...
Тобто купили за 130 000 доларів, а у 2018 намагаються продати за 30 000 доларів. Ефективність?
Мій старенький арифмометр "Фелікс" дає таке:
1) 450$х12х10=54 000 $ (виручка за 10 років). 2) Прибуток: (30000+54000)-130000=мінус 46 000 доларів. Помилка? Можливо, а як правильно?
Глава 2 Магістерської роботи. Здається - 2005 році я купив під здачу не скажу де 1-к квартиру 54 квадрати по 400 доларів за квадрат, все вийшло в 22 000 доларів. Останню квартиру забрав в цьому під"їзді. У сусідньому вже були по 450.
Квартира стояла зачиненою десь пару років - ціна її просто расла ні з чого. Ціна дійшла до 70 000 доларів у 2007 чи в 2008 році (!!!), які мені реально давали, хватаючи за руки.
На одній площадці зі мною продали трьошку чи за 90, чи за 120 - вже забув.
Признаюся: прогавив! Теж думав: "Усьо будєт тока даражать!"
Раптом все змінилося - майже в один день і вже не давали і 50.
Зробили ремонт. Ремонт був дуже дешевим: бо використав всі матеріали - навіть лінолеум із іншої 2-к квартири в 88 квадратів. Пішло все: і двері, і меблі.
Квартира працювала три роки. Принесла 20 000 доларів у дзьобику.
Перед самим Новим Роком чи 2011 чи 2012 (вже забув) квартирант висловив бажання її купити.
Миттєва відповідь: "Прошу 55 000 доларів, віддам за 54 000 доларів".
Жахливим морозним сніговим днем січня року 2012 чи 2013 (вже забув) я її продав за 54 000 доларів готівкою.
Глава 3 Магістерської роботи. Про таке годі й мріяти було раніше: центр не скажу якого міста, трьошка - і не "хрущовка" і не "брежнєвка", 54 квадрати. Наші дні. Грудень. Просять 45 000 доларів. Думаю, раніше на тій вулиці та в тому будинку, те коштувало всі 200 000.
Ніби-то дають 40. За 40 ще не віддали. Хочуть взяти під квартирантів з метою зробити перепланування, ремонт та здавати. Планують вкластися в 10 000 доларів. Ефективність?
Ось вам вихідні дані для випускної роботи магістра.
Думаю, консультантом варто залучити пана airmax78 - він все мені задає питання "Яка ефективность того, що я купив собі для проживання квартиру там, де мені подобається жити?"
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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akurt
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:18
shapo написав:
Ого.
Даже в Украине такого нет.
Похоже, ситуация в экономике Турции из рук вон плоха если такие ставки дают
BIGor написав:
У нас такие низкие ставки из-за того, что гос. банки держат 70% рынка.
Серьезно?
А что же в развитых странах такие низкие ставки по которым на депозитах никто не зарабатывает? У них что, 100% госбанки следуя вашей логике.
В Украине не 70%,а 55% даже с отжатым Приватбанком.
Ставки и сейчас огромные при которых брать кредит совершенно невыгодно ибо ни один бизнес не имеет такую доходность кроме криминального.
В Турции последний год малый бизнес начал банкротится потому, что ему такие ставки не по зубам.
На рынке жилья которое тут усердно рекламирует akurt явный перегрев и поэтому и намечается финансово-строительная пирамида крах которой только вопрос времени.
Учитывая личность президента Турции возомнившего себя новым султаном Оттоманской империи и лезущему во все конфликты на БВ ситуация в экономике вряд ли изменится к лучшему в ближайшее время, а вместе с ней и привлекательность рекламируемой здесь недвижимости
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:41
Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это. Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие.
(Михаил Афанасьевич Булгаков. Мастер и Маргарита)
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
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akurt
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:53
akurt написав:
Думаю, консультантом варто залучити пана airmax78
- він все мені задає питання "Яка ефективность того, що я купив собі для проживання квартиру там, де мені подобається жити?"
Не, понятно, что когда "для себя, а не в аренду" - то цифры не важны. Но я ужасно скучный человек, и даже когда покупаю "для себя" не могу смириться с тем, что цена "купленного для себя" падает. А когда она падает на десятки процентов - я теряю сон и волосы. Поэтому так прищуренно смотрю на покупку квартиры в Турции. Очень боюсь заскочить в последний вагон "па2000евро за метр". Когда следующий поезд может прийти уже с вагонами "па1000евро за метр".
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:55
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