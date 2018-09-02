Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Турецкий уряд веде інтересну - и для українського пересічного громадянина - незвичайну політику.
Грудень 2017 - банка пива Efes - 5,5 ліри. Травень 2018 - банка пива Efes - 7,0 ліри. Грудень 2018 - банка пива Efes - 9,2 ліри.
Подорожчало? Авжеж. Ціни на турецьке вино - майже не змінилися (20-30 лір, або 100-150 гривень) пляшка. Пляшка Шампанського Брют для новорічного столу - 33 ліри, або 165 гривень. Ціни на цигарки - за рік не змінилися (пачка 9-11 лір).
ВСІ ПРОДУКТИ - здешевшали. Наприклад, курка ще позавчора була по 8,5 ліри - сьогодні вже 7,50 ліри (38 гривень кіло). Подешевшали кава, мед, молоко... напої типу Кока-Кола. Супермаркет СІЛЬПО - Україна - сьогодні - риба Сібас - 290 гривень, риба Дорадо - 280 гривень. Супермарет МЕТРО Анталія - сьогодні - риба Сібас і риба Дорадо - 19 лір або 100 гривень. Фото автора сьогодні вдень. Купив 4 рибки - на 1,5 кіло. 29,90 лір або приблизно 150 гривень. Оплата карткою Привату. У всіх магазинах - знижки на ковбасу, м"ясо, сири. Авіаквиток "Анталія-Анкара-Київ" - 66 доларів в один бік. Анталія - Стамбул - Запоріжжя - 56 доларів в один бік. Таке ось... Як, вам, панове економісти? Що про те каже долар та крах економіки, про який тут фахівці попреджають?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 гру, 2018 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)
Поки акурт пише не про те як сібаса чи йогурт купувати - ніби ж розумний вуйко. Як тільки починає турецькі копійкі на фруктах економити - ховайса хлопци, потратимо нереально на нерухомість, щоб економити на трусах і мандаринах...
Уже ж, вроде, разобрались с этими "дешевыми" сибасом и дорадой. Не стоит их кушать. Сигареты в Турции - это социальный товар (как водка на России). Рост цен на него приведет к социальному взрыву быстрее, чем рост цен на хлеб. Поэтому цены на сигареты будут держать.
Ну, по-перше, пан korovas2, де ви тут бачили, що я копійки рахую та економлю? Га? Я даю інформацію про те, на що сам звернув увагу. Якщо ви думаєте, що я, виваливши язика, бігаю по знижкам, то дуже помиляєтеся. В мене за лівим рогом - супермаркет SOK (Чок), за правим - супермаркет А101. Через дорогу ліворуч - супермаркет MІGROS , через площу праворуч - супермаркет Carrefour. Три зупинки на автобусі - але я під"їжджаю на автівці - супермаркет МЕТРО, там самий класний вибір риби, зазвичай - раз намагався порахувати - видів 50 риби, все свіже, на льду лежить. Мені не ходити в супермаркети, щоби доставити вам насолоду чи задоволення?
Звернув і ось на що: - з 1 січня суттєво підвищуються штрафи за порушення ПДР, наприклад: не пристебнув ременя безпеки - було 85 лір - стало 105 лір (то 525 гривень). Приходять "листи щастя" додому. Якщо оплатити на протязі тижня - знижка 25 відсотків. Тут же економісти: хай вивчають, як держава заробляє собі гроші. Не на хлібі та яйцях. Хіба не важливо?
Пан airmax78 правий, щодо "соціального товару"... Я би сказав таке: турки палять цигарки, але ось як: люде віком від 45 і вище. Жодного разу не бачив, щоби палила цигарки молодь...
За останні пів-року бачив один (ОДИН) раз, що два хлопці в супермаркеті купували віскі. Взагалі, побачити в супермаркеті, щоби хтось купував спиртне - то як свято! Жодного разу не бачив, щоби при мені купували пиво. Один раз бачив, як пара середнього віку купувала Раки (саме так - з буквою "И" на кінці (RakІ) - до речі, я й сам жодного разу не купував - на моє здивування коштує турецький алкогольний виріб дуже дорого - 75-105 лір. Дивився ціни на імпортний алкгоголь і здалося, що звичайні європейські ціни - наприклад: віскі Chivas Regal 12 years коштує 206 лір або 1050 гривень. Veuve Clicquot Ponsardin - 41 долар - я по такій ціні брав що у Парижі, що у Сан Францисько... Я би сказав так, що політика уряду ХИТРІША: в основному народ непиючий та не палючий. А іноземці нехай купують дорого та платять державі кошти. А що, дуже вірно!
Таким чином, я розумію, що "Голод - не тітка", але я звернув увагу саме сьогодні на інше: на фоні ЗДЕШЕВЛЕННЯ всіх без винятку продуктів харчування, все, що стосується пива - навпаки - подорожчало. Я пиво не купую, на днях допив одну залишкову банку румунського - завалялася в холодильнику. Ніколи пива не купую, але мені здалося це - здорожчання саме турецького пива - несподіванкою...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 гру, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Я люблю сидеть низко — с низкого не так опасно падать. (Слова Воланда. М.Булгаков)