Додано: Нед 16 гру, 2018 18:16

Ну, по-перше, пан korovas2, де ви тут бачили, що я копійки рахую та економлю?

Га?

Я даю інформацію про те, на що сам звернув увагу.

Якщо ви думаєте, що я, виваливши язика, бігаю по знижкам, то дуже помиляєтеся.

В мене за лівим рогом - супермаркет SOK (Чок), за правим - супермаркет А101. Через дорогу ліворуч - супермаркет MІGROS , через площу праворуч - супермаркет Carrefour.

Три зупинки на автобусі - але я під"їжджаю на автівці - супермаркет МЕТРО, там самий класний вибір риби, зазвичай - раз намагався порахувати - видів 50 риби, все свіже, на льду лежить. Мені не ходити в супермаркети, щоби доставити вам насолоду чи задоволення?



Звернув і ось на що:

- з 1 січня суттєво підвищуються штрафи за порушення ПДР, наприклад: не пристебнув ременя безпеки - було 85 лір - стало 105 лір (то 525 гривень).

Приходять "листи щастя" додому. Якщо оплатити на протязі тижня - знижка 25 відсотків.

Тут же економісти: хай вивчають, як держава заробляє собі гроші.

Не на хлібі та яйцях.

Хіба не важливо?



Пан airmax78 правий, щодо "соціального товару"...

Я би сказав таке: турки палять цигарки, але ось як: люде віком від 45 і вище.

Жодного разу не бачив, щоби палила цигарки молодь...



За останні пів-року бачив один (ОДИН) раз, що два хлопці в супермаркеті купували віскі.

Взагалі, побачити в супермаркеті, щоби хтось купував спиртне - то як свято!

Жодного разу не бачив, щоби при мені купували пиво.

Один раз бачив, як пара середнього віку купувала Раки (саме так - з буквою "И" на кінці (RakІ) - до речі, я й сам жодного разу не купував - на моє здивування коштує турецький алкогольний виріб дуже дорого - 75-105 лір.

Дивився ціни на імпортний алкгоголь і здалося, що звичайні європейські ціни - наприклад: віскі Chivas Regal 12 years коштує 206 лір або 1050 гривень. Veuve Clicquot Ponsardin - 41 долар - я по такій ціні брав що у Парижі, що у Сан Францисько...

Я би сказав так, що політика уряду ХИТРІША: в основному народ непиючий та не палючий.

А іноземці нехай купують дорого та платять державі кошти.

А що, дуже вірно!



Таким чином, я розумію, що "Голод - не тітка", але я звернув увагу саме сьогодні на інше: на фоні ЗДЕШЕВЛЕННЯ всіх без винятку продуктів харчування, все, що стосується пива - навпаки - подорожчало.

Я пиво не купую, на днях допив одну залишкову банку румунського - завалялася в холодильнику.

Ніколи пива не купую, але мені здалося це - здорожчання саме турецького пива - несподіванкою...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 гру, 2018 18:48, всього редагувалось 1 раз.

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